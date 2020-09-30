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Кит Харингтон и Роуз Лесли из "Игры Престолов" станут родителями

17:01 30.09.2020
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Актеры познакомились на съемках "Игры престолов", и их экранный роман вскоре перерос в настоящий.

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Актеры познакомились на съемках "Игры престолов", и их экранный роман вскоре перерос в настоящий
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Кит Харингтон и Роуз Лесли из "Игры Престолов" станут родителямиЧем опасно кесарево сечение и к чему оно приводит?Ещё 29 новостей

33-летний Кит Харингтон и 33-летняя Роуз Лесли готовятся стать родителями. Сообщить о беременность поклонникам они решили необычным образом. Роуз приняла участие в фотосессии для британского журнала Make Magazine, который опубликовал снимки актрисы с заметно округлившимся животиком.

Актеры познакомились на съемках "Игры престолов", и их экранный роман вскоре перерос в настоящий. Слухи о том, что их связывают отношения появились еще в 2012 году, но они не подтверждали этот факт. Впервые же вместе на публике они появились лишь в 2016 году. А летом 2018 сыграли пышную свадьбу в Шотландии, где присутствовали многие их коллеги по сериалу.

Источник: paparazzi.ru

актеры беременность свадьба станут родителями фото Кит Харингтон Роуз Лесли Make Magazine
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