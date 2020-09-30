Кит Харингтон и Роуз Лесли из "Игры Престолов" станут родителями

Актеры познакомились на съемках "Игры престолов", и их экранный роман вскоре перерос в настоящий.

Актеры познакомились на съемках "Игры престолов", и их экранный роман вскоре перерос в настоящий

33-летний Кит Харингтон и 33-летняя Роуз Лесли готовятся стать родителями. Сообщить о беременность поклонникам они решили необычным образом. Роуз приняла участие в фотосессии для британского журнала Make Magazine, который опубликовал снимки актрисы с заметно округлившимся животиком.

Актеры познакомились на съемках "Игры престолов", и их экранный роман вскоре перерос в настоящий. Слухи о том, что их связывают отношения появились еще в 2012 году, но они не подтверждали этот факт. Впервые же вместе на публике они появились лишь в 2016 году. А летом 2018 сыграли пышную свадьбу в Шотландии, где присутствовали многие их коллеги по сериалу.

Источник: paparazzi.ru