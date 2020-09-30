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Красивые поздравительные открытки с Днем святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября 2020 года

00:43 30.09.2020 Фото: jimdofree.com
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Римское государство жестоко преследовало верующих во Христа. Маленьких девочек (старшей Вере тогда было всего 12, а младшей Любови лишь 9) арестовали, подвергли истязаниям, а затем умертвили на глазах их матери. Сама София скончалась на следующий день у могилы своих дочерей.

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Интересно, что в русской традиции имя София (что по-гречески означает «Мудрость») так и осталось без перевода
Сюжет: Православные обряды
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О значение иконы «Веры, Надежды, Любви и матери их Софии» в день памяти 30 сентября 2020 годаКрасивые поздравительные открытки с Днем святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября 2020 годаЕщё 290 новостей

Вера, Надежда, Любовь и матерь их София – раннехристианские мученицы, жившие во 2 веке нашей эры в Римской империи. Своих дочерей София воспитывала в христианской вере и даже дала им имена в честь главных христианских добродетелей – Вера, Надежда и Любовь.

В те годы римское государство жестоко преследовало верующих во Христа. Маленьких девочек (старшей Вере тогда было всего 12, а младшей Любови лишь 9) арестовали, подвергли истязаниям, а затем умертвили на глазах их матери. Сама София скончалась на следующий день у могилы своих дочерей. Но трагическая судьба на земле обернулась для мучениц вечной славой в ином мире. Церковь причислила их к лику святых и сегодня по молитвам к ним происходят чудеса.

Интересно, что в русской традиции имя София (что по-гречески означает «Мудрость») так и осталось без перевода, а вот имена ее дочерей Пистис (Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь) прижились у нас уже в русском переводе.

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С Днем Ангела

Источник: открытки. kz

вера Любовь и матерь их София надежда открытки поздравления
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