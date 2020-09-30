Красивые поздравительные открытки с Днем святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября 2020 года

Римское государство жестоко преследовало верующих во Христа. Маленьких девочек (старшей Вере тогда было всего 12, а младшей Любови лишь 9) арестовали, подвергли истязаниям, а затем умертвили на глазах их матери. Сама София скончалась на следующий день у могилы своих дочерей.

Интересно, что в русской традиции имя София (что по-гречески означает «Мудрость») так и осталось без перевода

Вера, Надежда, Любовь и матерь их София – раннехристианские мученицы, жившие во 2 веке нашей эры в Римской империи. Своих дочерей София воспитывала в христианской вере и даже дала им имена в честь главных христианских добродетелей – Вера, Надежда и Любовь.

В те годы римское государство жестоко преследовало верующих во Христа. Маленьких девочек (старшей Вере тогда было всего 12, а младшей Любови лишь 9) арестовали, подвергли истязаниям, а затем умертвили на глазах их матери. Сама София скончалась на следующий день у могилы своих дочерей. Но трагическая судьба на земле обернулась для мучениц вечной славой в ином мире. Церковь причислила их к лику святых и сегодня по молитвам к ним происходят чудеса.

Интересно, что в русской традиции имя София (что по-гречески означает «Мудрость») так и осталось без перевода, а вот имена ее дочерей Пистис (Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь) прижились у нас уже в русском переводе.

С Днем Ангела

Источник: открытки. kz