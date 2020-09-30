Когда пора "переобувать" зимние шины

Когда переобувать автотранспортное средство в зимнюю резину в 2020 году, и при какой температуре воздуха летние шины теряют свои свойства? Для всех российских регионов нет единых сроков смены покрышек. Причина проста. Везде разные климатические пояса.

Из-за того, что во всех российских регионах разные климатические пояса, нет единого временного отрезка, предписывающего смену шин

Зачем автомобиль надо переобувать на зимнюю резину

Производители шин разграничивают свои изделия на 3 категории:

летние;

зимние;

всесезонные.

У каждой из покрышек есть свои характерные нюансы, которые проявляются во время эксплуатации. Зависят они от состава компонентов, используемых для изготовления резины.

Так, летние шины способны выдерживать высокие температуры. Они не «плывут» на раскалённом асфальте. Но если температура воздуха опускается ниже определённой отметке, то летняя резина «дубеет». Автотранспортное средство перестаёт слушаться команд, скользит. Возрастает риск возникновения аварийных ситуаций. Особенно, если дорожное покрытие покрылось тонкой корочкой льда.

Зимние покрышки, наоборот, с лёгкостью переносят морозы. Их протектор специально разработан таким образом, чтобы улучшать сцепку колеса с дорогой. Состав, из которого изготовлены зимние шины не позволяет им «деревенеть» при минусовой температуре воздуха. Они остаются мягкими даже при крепких морозах.

Какой бывает зимняя резина

Производители «обувашек» для автотранспортных средств изготавливают две разновидности покрышек, предназначенных для эксплуатации в зимний период. Они отличаются структурой протектора.

Зимние шины бывают шипованные и без шипов, скандинавского и европейского типа. Эксперты рекомендуют выбирать резину в зависимости от того, по каким дорогам предстоит передвигаться большую часть времени.

Так, если асфальт покрыт укатанным снегом или кашей с примесью реагентов, то оптимальным вариантом станут «липучки». В случае, когда дорога скована льдом или спрятана под рыхлым снегом, то на выручку придут шипованные шины.

Немаловажную роль играет и рисунок протектора

Так, скандинавский тип узора – ромбовидные шашечки, позволит автотранспортному средству без особого труда передвигаться по снегу и льду. Специалисты рекомендуют такой тип протектора устанавливать тем автовладельцам, которые проживают в условиях снежной и холодной зимы. В основном это северные и большая часть центральных российских регионов.

Европейский тип протектора отличается большим скоплением водоотводящих канальцев. Их дополняют грязезацепы по краям шин. Рисунок протектора диагональный. Такие шины хорошо себя зарекомендовали на мокрых дорогах, и тех, что покрыты грязной кашицей. Европейский тип протектора оптимален для южных российских регионов. Там зимний период мягкий. Крепкие морозы и обильные снегопады бывают редко.

При какой температуре следует переобуваться на зимнюю резину

Эксперты отмечают, что в Техническом регламенте «О безопасности транспортных средств», даны рекомендации о том, какой резиной пользоваться в летний и зимний период.

Из-за того, что во всех российских регионах разные климатические пояса, нет единого временного отрезка, предписывающего смену шин.

Эксперты рекомендуют отталкиваться от температурных показателей. Именно их закладывают производители в условия эксплуатации летней и зимней резины.

Так, если среднесуточная температура воздуха зафиксировалась на отметке в 7°C… 5°C, то пора заняться вопросом переобувания автотранспортного средства в соответствующий тип покрышек.

Во многих регионах, этот процесс происходит в период, начиная с середины октября до первой декады декабря.

Источник: comandir