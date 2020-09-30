Почему загорелась гостиница на ул. Романова в Новосибирске, выяснит прокурор

Огонь от вспыхнувшего фасада сооружения перекинулся на пристроенный трёхэтажный мебельный салон. Работа пожарных осуществлялась по трём боевым участкам при помощи высотной техники.

Гостиница вспыхнула вечером, 29 сентября

29 сентября прокурор Центрального района г. Новосибирска Дмитрий Цуканов организовал проверку в связи с пожаром здания по улице Романова, 99 в г. Новосибирске. Напомним, благодаря своевременному увеличению группировки и работе высотной пожарно-спасательной техники сотрудникам МЧС России понадобилось менее двух часов для локализации и ликвидации открытого горения во время крупного пожара в Новосибирске. Предварительная общая площадь возгорания составила 600 кв.м. На месте происшествия продолжается работа экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.

По уточнённой информации сообщение о пожаре в четырёхэтажном здании гостиничного комплекса поступило от очевидцев в 18:50 (вр.местн.). Огонь от вспыхнувшего фасада сооружения перекинулся на пристроенный трёхэтажный мебельный салон. Работа пожарных осуществлялась по трём боевым участкам при помощи высотной техники.

С момента прибытия первых пожарных расчётов потребовалось менее часа для локализации пожара, что позволило не допустить дальнейшего стремительного распространения огня. Ещё около 45 минут (в 20:29) ликвидировано открытое горение. Пожарные продолжают проливать обгоревшие конструкции, чтобы исключить повторное возгорание.

Кроме того, здание мебельного салона было газифицировано, специалисты горгаза своевременно перекрыли задвижку, что способствовало не допустить осложнение оперативной обстановки и снять возможную угрозу. Также огонь перешёл на ближайшие гаражи, были поданы стволы на их защиту от сильного пламени и на рядом расположенный двухэтажный дом. Стоит отметить, что из гаражей пожарные вынесли два газовых баллона.

Всего на реагирование задействовали 80 человек личного состава и 24 единицы специализированной техники. В том числе, для руководства тушения пожара на место происшествия прибыл начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов и оперативная группа главка.

Для определения скрытых очагов возгорания специалисты чрезвычайного ведомства использовали тепловизор, что позволило оперативно реагировать на тление в стенах и перекрытиях здания.

После полной ликвидации пожара причину и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить дознавателям МЧС России.

По факту пожара дознаватели отдела регионального ГУ МЧС России проведут уголовно-процессуальную проверку, результаты которой оценит прокуратура.

Прокуратура также проверит соблюдение организациями (отелем и другими, расположенными по указанному адресу) законодательства о пожарной безопасности, а также оценит достаточность принимаемых органами пожарного надзора мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактике пожаров.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.