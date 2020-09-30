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Какие нарушения нашли в отеле «Борвиха» и баре «Lowenburg» из-за COVID-19 чиновники Бердска

09:30 30.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций».

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Участники рейда проверяют соблюдение предписаний предприятий потребительского рынка

Специалисты администрации Бердска продолжают совместные с Роспотребнадзором рейдовые проверки на предприятиях потребительского рынка. Цель контрольных мероприятий – пресечение нарушений и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Рейды проводят два раза в неделю. 29 сентября проверили отель «Борвиха», бар «Lowenburg» и супермаркет «Бриз».

По итогам проверки в супермаркете «Бриз» выявлены недостатки: отсутствует разметка, отсутствуют журналы дезинфекции и входного контроля. Руководству вынесено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, сообщили в мэрии Бердска.

В отеле «Борвиха», (ООО «Борвиха») и баре «Lowenburg» (ООО «Мир вкуса») нарушения не выявлены.

Напомним, контрольные мероприятия проводятся в Бердске в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций».

За все время пандемии проведено 47 рейдов, во время которых проверили 232 предприятия. Выявлено 31 грубое нарушение санитарных правил. Два предприятия получили предписание о приостановлении деятельности, три – штрафы в размере 50 тыс. рублей, 12 – штрафы в 25 тыс. рублей, 2 – штрафы в размере 1 тыс. рублей, одно предприятие - предупреждение. Ещё 5 получили предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий. Шесть материалов по ранее выявленным нарушениям находятся в работе.

бар. отель коронавирус проверка рейд
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