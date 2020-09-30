Петр Порошенко заразился COVID-19

Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя», — сообщил бывший президент Украины.



Петр Порошенко заразился коронавирусом

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус и теперь лечится дома. Об этом он написал в Telegram.

«Получил положительный тест на COVID… С сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя», — сообщил бывший президент Украины.

В августе сообщалось, что коронавирусом заболела бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Украинские СМИ писали, что ей потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

11 сентября пресс-секретарь Тимошенко сообщила, что политику стало лучше, она сдала отрицательный тест на коронавирус, хотя воспаление легких остается.