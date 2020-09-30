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Белая полоса начнется у 4 знаков зодиака в первые дни октября 2020. Кто эти счастливчики?

08:59 30.09.2020 Фото: Pixabay
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Существуют знаки зодиака, которые в первые дни октября ощутят прилив новой силы и положительные жизненные эмоции. Люди сумеют решить многочисленные жизненные проблемы, будут очень счастливы на протяжении всей осени.

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Будут хорошие подсказки для того, чтобы изменить судьбу в лучшую сторону

Лев

Высшие силы подарят возможность не только в октябре, но и в ноябре изменить свою жизнь в лучшую сторону. Астрологи советуют довериться внутреннему голосу, который их не подведёт. Если что-то не устраивает, советуют избавиться от всего без сожалений. Старые приоритеты будут удерживать на прежнем месте.

Дева

Представители данного знака зодиака завершат всё начатое и будут счастливы в этой жизни. Осень подарит возможность вытащить счастливый билет. Важно определиться с главной целью и постоянно двигаться вперёд. Астрологи рассказали, что именно Девы вытащат билет в лучшую жизнь. Важно определиться с главной целью и двигаться только вперёд на встречу самой заветной мечте.

Скорпион

Белая полоса наступит в первые дни октября. Появиться возможность увеличить свой доход в несколько раз. Скорпионы ощутят изменения в атмосфере, а также выведут свою жизнь на новый уровень. Будут хорошие подсказки для того, чтобы изменить судьбу в лучшую сторону.

Астрологи советуют следовать подсказкам, которые будет посылать Вселенная. Благодаря своей интуиции и уверенности в себе Скорпионы будут очень счастливы до конца 2020 года.

Козерог

Высшие силы подарят представителям данного знака зодиака изменить свою жизнь и добиться больших жизненных высот. Всё о чем мечтают Козероги воплотиться в реальность. От жизни советуют ожидать больших перемен.

Белая полоса начнётся уже в последние дни сентября. Можно будет не только увеличить свой доход, но и встретить человека своей мечты. Жизнь заиграет разноцветными тонами и красками.

Источник: rsute

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