Смертельное ДТП: двоих мужчин задавили с промежутком в 15 мин в Калининском и Мошковском районе 29 сентября 2020

Госавтоинспекция Новосибирской области обращает внимание на рост аварийности с участием пешеходов в темное время суток.

Произошло два ДТП с гибелью пешеходов

29.09.2020 в 21.00 в Мошковском районе на 66 км автодороги Р-255 «Сибирь» 59-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» (житель Ленинградской области), следовавший в сторону Новосибирска, совершил наезд на 61-летнего мужчину, жителя Новосибирска, переходившего проезжую часть в зоне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

29.09.2020 в 21.45 в Калининском районе Новосибирска на улице Тайгинской у дома 1/5 25-летний водитель автомобиля «Сузуки Курпус» (проживает в Новосибирске), следовавший со стороны Пашинского шоссе в сторону улицы Богдана Хмельницкого, совершил наезд на 51-летнего пешехода, жителя Мошковского района, переходившего проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествий.

Пешеход – на переход!

Госавтоинспекция Новосибирской области обращает внимание на рост аварийности с участием пешеходов в темное время суток.

В условиях недостаточной видимости пешеходы, особенно в темной одежде, становятся невидимыми для водителей, потому что сливаются с дорогой в свете фар автомобилей. Причем сами пешеходы часто об этом не подозревают и, нарушая ПДД, реально рискуют попасть под колеса.

Чтобы себя обезопасить, пешеходы должны переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин, как предписывают правила дорожного движения.

В любом случае, прежде чем перейти проезжую часть, пешеходы должны убедиться, что рядом нет движущихся автомобилей. Безопасным является удаление транспортных средств на расстоянии от 100 до 150 метров.

Пешеходам следует иметь световозвращающие элементы на одежде, которые значительно снижают вероятность попадания в ДТП.

Со своей стороны водители транспортных средств тоже должны учитывать ухудшение видимости при выборе скорости и быть острожными в местах возможного появления пешеходов.

Источник: МВД РФ