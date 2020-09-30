Катастрофа: Фекальным потопом грозит кража труб резервного канализационного коллектора в Речкуновской зоне Бердска

Выкопанные чугунные трубы грузили на машины для вывоза в присутствии полицейского, которому «показали бумаги». Но бердские службы не согласовывали земляные работы. Теперь в произошедшем будет разбираться прокуратура.

Трубы украли 29 сентября

Воровство чугунных труб старого канализационного коллектора в Речкуновской зоне Бердска может грозить городу масштабной чрезвычайной ситуацией. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко.

Напомним, что старый трубопровод, который выеден из эксплуатации после ввода в строй новой ветки, средь бела дня разобрали неизвестные на ул. Железнодорожной.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», днем 29 сентября в Речкуновке выкопали с десяток звеньев чугунного канализационного коллектора с помощью экскаватора. Местные жители заподозрили неладное. Около 16.00 жители ул. Железнодорожной вышли к месту раскопок, речкуновцы возмущены тем, что копатели изуродовали им дорогу тяжелой техникой, выкорчевали деревья, навалили кучи грунта.

Александр Алексеенко во вторник пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что раскопки ведутся незаконно. Все, что копают на бердской земле, должно иметь согласование в том числе и с КБУ. Он заподозрил, что происходит хищение труб и обратился в полицию.

Полицейский выезжал на место происшествия (в районе дома №24 на ул. Железнодорожной) и не нашел правонарушения. Люди, грузившие выкопанные трубы на машины, показали стражу порядка документы — дескать все согласовано со службами СО РАН, которым якобы принадлежат старые сети.

В этом очень сомневается Алексеенко:

- Полиция приехала, сказала, что у них есть бумаги. Но они не понимают, что такие работы на территории Бердска должны быт согласованы с КБУ. Это какие-то жулики и мошенники. Я не верю, что Советский район им согласовал. Я никаких бумаг не видел.

По его словам, это чревато серьезной техногенной аварией, поскольку выкопанный коллектор является резервным для Бердска.

- У нас там нитки с напорными канализационными коллекторами, по которым стоки текут по со всего города. Помни те же, что происходит, когда коллектор рвет? Повторение этого абсолютно не исключено, и кто будет за это отвечать, совершенно непонятно. Этот коллектор стоял в резерве, - пояснил Алексеенко.

Кроме того, возникают вопросы в раскуроченной дороге, которую бросили разрытой. Кто будет восстанавливать благоустройства в зеленой зоне Бердска рядом с частными домами? Александр Алексеенко намерен доложить в среду главе Бердска о возникшей проблеме и написать в прокуратуру.

Подробности — в ближайшее время.