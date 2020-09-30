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Отменят ли накопительную часть пенсии, решает Мишустин

10:11 30.09.2020 Фото: pixabay
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В марте ФНПР предлагала сделать накопительную часть пенсии добровольной.

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Накопительную часть пенсии предложили отменить

Федерация независимых профсоюзов России в письме к председателю правительства Михаилу Мишустину предложила отменить накопительную часть пенсии. Текст обращения опубликован во вторник на сайте ФНПР.

«Федерация независимых профсоюзов России последовательно выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», — говорится в тексте.

В ФНПР полагают, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы. Профсоюзы предложили прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты и решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования.

В марте ФНПР предлагала сделать накопительную часть пенсии добровольной.

В настоящее время страховая пенсия выплачивается из расчёта количества индивидуальных пенсионных баллов, стоимости одного балла, которая устанавливается законодательством, и фиксированной части. При этом накопительная часть пенсии делится на ожидаемый период выплаты.

Михаил Мишустин пенсия ФНПР
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