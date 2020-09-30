Генеральную уборку доверьте профессионалами



Когда солнце светит особенно ярко, становятся видны пятна на мебели и грязь на стеклах. Если вы работаете практически без выходных и в редкие минуты отдыха вам не хочется часами стоять и надраивать окна, пригласите профессионалов. Они так отмоют стекла,что вы будете любоваться появившимися листочками на кухне и воркованием голубей на балконе.



Ателье и химчистки



Со временем любая одежда имеет свойство изнашиваться. И если легкую летнюю одежду можно быстренько подлатать, то задача зашить дырку на пуховике гораздо серьезнее. К тому же цены на качественную «телогрейку» порой бывают далеко не бюджетные. Если у вас образовался залом, лопнула ткань на куртке или, чего хуже, вы зацепились за гвоздь, не торопитесь нести одежду на помойку. Верным решением будет обратиться в специализированную мастерскую, где вам буквально за несколько часов смогут полностью восстановить даже самые сложные повреждения и сделать их абсолютно незаметными.

