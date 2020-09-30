Ипотеку под 2% выдадут на вторичное жилье россиянам

Расширение программы на вторичное жилье в малых городах и населенных пунктах региона позволит улучшить жилищные условия и закрепить на Дальнем Востоке около двух тысяч молодых семей.

Дальневосточную ипотеку распространят на вторичное жильё

В рамках программы «Дальневосточная ипотека» можно будет купить жильё не только в сельской местности, но и на вторичном рынке. Ставку кредита для участников программы снизят до 2%. Такие условия вступают в силу с 30 сентября 2020 года, следует из постановления правительства РФ.

Постановление кабмина расширяет условия программы на ряд территорий Дальнего Востока. Так, молодые семьи, готовые переехать в Чукотский автономный округ или Магаданскую область, смогут купить жильё на вторичном рынке. Напомним, раньше выбор был ограничен исключительно сельской местностью. Такое условие, уточняется в постановлении, будет действовать при заключении кредитного договора до конца 2021 года.

В программу Дальневосточная ипотека» также включают дополнительные категории участников. Речь идет о гражданах Российской Федерации, переехавших в субъекты Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Как рассчитывают в правительстве, эта мера поможет привлечь в Дальневосточный федеральный округ высококвалифицированных специалистов.



Меняются и условия кредита. Так, если кредит выдается на строительство дома, в качестве залога разрешено использовать недвижимое имущество из любого региона. Максимальный срок погашения увеличен с 240 до 242 месяцев.Расширение программы на вторичное жилье в малых городах и населенных пунктах региона позволит улучшить жилищные условия и закрепить на Дальнем Востоке около двух тысяч молодых семей, отмечается в пояснительной записке к документу.

Напомним, льготная программа «Дальневосточная ипотека» была запущена по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Демография». Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке по программе «Дальневосточный гектар».

Источник: pnp.ru