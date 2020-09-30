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На салфеточки и масочки: субсидию на дезинфекцию на 4,5 млн руб. получили бизнесмены и жители Бердска

12:45 30.09.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Перечень для ее получения был намного меньше, чем для других субсидий, - отметила начальник ИФНС №3 Перемитина.

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Маски и дезинфекция продолжает быть требованием для бизнеса в Бердске
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
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На салфеточки и масочки: субсидию на дезинфекцию на 4,5 млн руб. получили бизнесмены и жители БердскаПродлят налоговые и кредитные каникулы в России до весны 2021 годаЕщё 116 новостей

30 сентября на оперативном штабе рассказала о мерах поддержки бизнеса в пандемию коронавируса в Бердске и Искитима начальник налоговой инспекции №3 Елена Перемитина. Она рассказала, какие виды отсрочек, переноса уплаты налогов и возможности получения субсидий существуют в пандемию.

Одна из мер поддержки для предпринимателей, которая действовала - это субсидия на дезинфекцию.

- Ее получили 47 юрлиц и 207 физлиц на 4,5 млн рублей. Перечень для ее получения был намного меньше, чем для других субсидий., - отметила Перемитина.

Узнать все меры поддержек вы можете здесь.

дезинфекция компенсация пандемия поддержка бизнеса субсидия Елена Перемитина
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