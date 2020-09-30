На салфеточки и масочки: субсидию на дезинфекцию на 4,5 млн руб. получили бизнесмены и жители Бердска

Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
30 сентября на оперативном штабе рассказала о мерах поддержки бизнеса в пандемию коронавируса в Бердске и Искитима начальник налоговой инспекции №3 Елена Перемитина. Она рассказала, какие виды отсрочек, переноса уплаты налогов и возможности получения субсидий существуют в пандемию.
Одна из мер поддержки для предпринимателей, которая действовала - это субсидия на дезинфекцию.
- Ее получили 47 юрлиц и 207 физлиц на 4,5 млн рублей. Перечень для ее получения был намного меньше, чем для других субсидий., - отметила Перемитина.
Узнать все меры поддержек вы можете здесь.