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Не пускал ребёнка в лифт подозрительный мужчина в Заельцовском районе Новосибирска

11:08 30.09.2020 Фото: скриншот видео
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Будьте бдительны, а также проведите беседу с детьми, чтобы они избегали тех ситуаций, когда они могут оказаться наедине с малознакомыми и неизвестными лицами.

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В Заельцовском районе мужчина не пускал ребёнка в лифт

Сегодня в доме №106/3 на улице Жуковского подозрительный человек зашёл в подъезд следом за девочкой. Судя по записи видеокамер, ребёнок зашёл в лифт, однако мужчина придерживал рукой двери не давая ему тронуться, пишет ACT-54.

Неизвестные планы мужика рухнули в тот момент, когда в подъезд зашла женщина, которой поначалу ему удалось что-то сказать, отвлекая её бдительность, однако уже сама девочка рассказала женщине о своей обеспокоенности, поделился подробностями наш читатель.

Уважаемые родители, будьте бдительны, а также проведите беседу с детьми, чтобы они избегали тех ситуаций, когда они могут оказаться наедине с малознакомыми и неизвестными лицами.

лифт маньяк педофил
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