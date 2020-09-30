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С этим клоуном трудно и слово сказать: резко высказался Байден о Трампе

11:13 30.09.2020 Фото: pixabay.com
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Сначала дебаты проходили спокойно, однако после того, как кандидаты перешли к обсуждению системы медицинского страхования, дискуссия вылилась во взаимные нападки и обвинения.

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Байден назвал Трампа клоуном

Такую характеристику кандидат на пост президента США использовал, реагируя на постоянные вопросы оппонента об источниках доходов своего сына.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден назвал своего оппонента Дональда Трампа клоуном. Такую характеристику Байден использовал во вторник на первых предвыборных теледебатах в Кливленде (штат Огайо), реагируя на постоянные вопросы Трампа об источниках доходов сына кандидата - Хантера Байдена.
"С этим клоуном трудно и слово сказать", - в сердцах заявил Байден.

Ранее сенаторы-республиканцы опубликовали доклад, в котором, в частности, упоминаются денежные переводы, связанные с членством Байдена-младшего в правлении украинской газодобывающей компании Burisma. Утверждается, что Хантер Байден, его семья и его деловой партнер Девон Арчер "получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым". Кроме того, в докладе содержатся указания на то, что Байден-младший якобы сотрудничал с лицами, связанными с КПК и Народно-освободительной армией Китая.

Источник: ТАСС

клоун президент сша Джозеф Байден Дональд Трамп
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