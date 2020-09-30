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Турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25, заявили в Баку

12:04 30.09.2020 Фото: Vitaly V. Kuzmin /vitalykuzmin.net
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Власти Армении считают, что на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника.

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 29 сентября опроверг информацию о сбитом турецким F-16 армянского Су-25.

Ранее во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении. По ее словам, пилот погиб.

«Информация о том, что принадлежащий Армении самолет Су-25 был сбит самолетом F-16 — это абсолютная ложь, бред», — отреагировал Гаджиев в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что в системе радаров Азербайджана нет данных о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении.

Ранее глава департамента коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун также опроверг заявление о том, что самолет его страны сбил армянский Су-25.

«Утверждение о том, что турецкий F-16 сбил армянский самолет, не соответствует действительности», — заявил Алтун.
Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Ереван обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняла и Армения.

Власти Армении считают, что на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Анкаре рассказали, что пока не видят оснований отправлять в Карабах своих военных. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

военные действия война. сбил су-25
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