Знает о краже труб с резервного канализационного коллектора мэрия и полиция в Бердске. Но трубы все также воруют средь бело дня

Я только что говорил с заместителем мэра Захаровым и полиция в курсе. Эти люди показывают им бумаги, которые КБУ не согласовывал. Вот так у нас можно воровать, - отметил замдиректора КБУ Алексеенко. По словам местных жителей, на место инцидента приезжала Toyota мэра.

Воруют трубы с коллектора второй день в Бердске

Знает о воровстве на резервном коллекторе мэрия и полиция в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко. Напомним, в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" прислали фото, как со старого коллектора снова грузят и ворую трубы. На месте нет ни муниципальных служащих, ни охраны, ни полиции.

- Я только что говорил с заместителем мэра Захаровым и полиция в курсе. Эти люди показывают им бумаги, которые КБУ не согласовывало. Вот так у нас можно воровать средь бела дня, - отметил Алексеенко 30 сентября.

Напомним, фекальным потопом грозит кража труб резервного канализационного коллектора в Речкуновской зоне Бердска. Воровство чугунных труб старого канализационного коллектора в Речкуновской зоне Бердска может грозить городу масштабной чрезвычайной ситуацией. Об этом заявил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко.

Старый трубопровод, который выведен из эксплуатации после ввода в строй новой ветки, средь бела дня разобрали неизвестные на ул. Железнодорожной.

Выкопанные чугунные трубы грузили на машины для вывоза в присутствии полицейского, которому «показали бумаги». Но бердские службы не согласовывали земляные работы. Теперь в произошедшем будет разбираться прокуратура.

По словам местных жителей, на место инцидента приезжала Toyota мэра. А экскаватор увезли с места "преступления".