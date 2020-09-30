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Знает о краже труб с резервного канализационного коллектора мэрия и полиция в Бердске. Но трубы все также воруют средь бело дня

11:33 30.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Я только что говорил с заместителем мэра Захаровым и полиция в курсе. Эти люди показывают им бумаги, которые КБУ не согласовывал. Вот так у нас можно воровать, - отметил замдиректора КБУ Алексеенко. По словам местных жителей, на место инцидента приезжала Toyota мэра.

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Воруют трубы с коллектора второй день в Бердске

Знает о воровстве на резервном коллекторе мэрия и полиция в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко. Напомним, в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" прислали фото, как со старого коллектора снова грузят и ворую трубы. На месте нет ни муниципальных служащих, ни охраны, ни полиции.

- Я только что говорил с заместителем мэра Захаровым и полиция в курсе. Эти люди показывают им бумаги, которые КБУ не согласовывало. Вот так у нас можно воровать средь бела дня, - отметил Алексеенко 30 сентября.

Напомним, фекальным потопом грозит кража труб резервного канализационного коллектора в Речкуновской зоне Бердска. Воровство чугунных труб старого канализационного коллектора в Речкуновской зоне Бердска может грозить городу масштабной чрезвычайной ситуацией. Об этом заявил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко.

Старый трубопровод, который выведен из эксплуатации после ввода в строй новой ветки, средь бела дня разобрали неизвестные на ул. Железнодорожной.
Выкопанные чугунные трубы грузили на машины для вывоза в присутствии полицейского, которому «показали бумаги». Но бердские службы не согласовывали земляные работы. Теперь в произошедшем будет разбираться прокуратура.

По словам местных жителей, на место инцидента приезжала Toyota мэра. А экскаватор увезли с места "преступления".

воровство канализационный колектор трубы Александр Алексеенко КБУ
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