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Домашний и удаленный режим продлил мэр Собянин до 28 октября

12:08 30.09.2020 Фото: pixabay.com
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Штрафовать или наказывать за выход из дома власти не намерены.

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Власти Москвы продлили домашний и удаленный режимы

Московский мэр Сергей Собянин продлил действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями до 28 октября.

Как пояснил градоначальник, штрафовать или наказывать за выход из дома власти не намерены. Социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте блокироваться не будут, как и не станут ограничивать занятия физкультурой на свежем воздухе.

Для оставшихся дома жителей Москвы в возрасте 65+ возобновятся сервисы по автоматическому оформлению больничных листов, телемедицине, доставке льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, а также будет оказана психологическая поддержка.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус москва пандемия Сергей Собянин
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