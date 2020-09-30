Арестовал депутата Заксобрания Иркутской области Левченко до 20 ноября 2020 суд в Москве

Суд в Москве до 20 ноября арестовал депутата Заксобрания Иркутской области Левченко

Адвокаты Андрея Левченко считают, что в материалах дела нет прямых доказательств его вины.

Басманный суд Москвы заключил под стражу сына экс-губернатора Иркутской области и депутата местного заксобрания Андрея Левченко, обвиняемого в крупном мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Левченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября", - огласила решения судья.

Адвокаты Левченко обратили внимание суда на то, что их подзащитный не пытался и не пытается скрыться от следствия. Также они подчеркнули, что в материалах дела нет прямых доказательств вины Левченко, а показания свидетелей не подтверждают напрямую причастность сына экс-губернатора к инкриминируемому ему деянию.

Адвокат Константин Лазарев сообщил, что сторона защиты будет обжаловать решение суда об аресте Левченко.

"Конечно, мы подадим жалобу. Считаем, что ходатайство следствия о помещении Левченко под стражу не мотивировано и не обосновано", - сказал он.

Обвинение по этому уголовному делу ранее было предъявлено директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Он содержится под домашним арестом и признал вину. Левченко был задержан в понедельник в рамках дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Дело было возбуждено в феврале 2019 года. По данным СК, Хамуляк в октябре 2017 года предоставил в адрес Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Совместно с Левченко Хамуляк заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму свыше 167 млн рублей. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена на сумму свыше 319,6 млн рублей. В результате Иркутской области был причинен ущерб в размере более 185 млн рублей.

Источник: ТАСС