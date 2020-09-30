Об утечке воздуха на МКС знает несколько месяцев NASA

Один из руководителей программы полета МКС Кен Тодд отметил, что утечка воздуха имеется в одной точке, а не в двух.

В NASA сообщили, что проблему с утечкой воздуха на МКС вскоре решат

Международная космическая станция находится в хорошем техническом состоянии, а проблема с небольшой утечкой воздуха будет решена. Об этом сообщил во вторник на видеобрифинге, посвященном предстоящему 31 октября старту пилотируемого корабля Crew Dragon один из руководителей программы полета Международной космической станции Кен Тодд. Брифинг транслировался на сайте NASA.

"Брифинг проводится после завершения обзора состояния космической станции, - отметил он. - Такой обзор проводится регулярно перед каждым стартом с тем, чтобы оценить готовность станции принять космический корабль".

Он подчеркнул, что нынешний экипаж - космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди - "великолепно справляются со своими обязанностями, поддерживают станцию в рабочем состоянии и проводят научные эксперименты". "Станция находится в хорошем состоянии и единственная проблема, с которой мы сталкиваемся - это небольшая утечка воздуха, о которой известно уже несколько месяцев", - отметил Кен Тодд, указав при этом, что собранные в ходе экспериментов на борту данные свидетельствуют о том, что утечка воздуха имеется в какой-то одной точке, а не в двух. "Вместе с нашими российскими коллегами мы рассматриваем план решения этой проблемы", - добавил он.

Во вторник в Роскосмосе сообщили, что космонавты обнаружили место утечки воздуха на МКС, оно находится в российском модуле "Звезда". Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. Герметичность "Звезды" будет восстановлена в ближайшие дни, пояснили в госкорпорации.

Со своей стороны представитель компании SpaceX Бенджи Рид отметил, что полет Crew Dragon, в экипаж которого включены астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути, продлится шесть месяцев. "Вероятно, корабль будет пристыкован к МКС вплоть до конца марта - начала апреля", - пояснил он.

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который регулярно доставляет туда грузы. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты. Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами".