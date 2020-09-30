"Хотим сделать красиво, а не новую головную боль": Какой будет первая площадка для выгула собак в Бердске, открыл секрет Сергей Рассказов

В планах открыть не только павильон для выгула животных, но и разбить небольшой сквер. А для собаководов построят стенд с целлофановыми пакетами и совком.

Кроме самодельных, в Бердске теперь появятся и настоящие площадки для выгула собак

23 сентября 2020 года, одним из 17 из победителей конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» стал Сергей Рассказов с проектом «Организация площадки для выгула собак на территории мкр. Северного г. Бердска.»

- Самая идея открытия собачей площадки возникла не сразу. Мы с волонтёрами убирали не санкционируемую свалку на Северном мкр. Отчистив территорию, решили: чтобы данная площадь снова не обросла мусором, на это место нужно, чем-то застроить, - поделился Сергей Рассказов в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 30 сентября.

Предложение о территории, где можно будет гулять с питомцами возникла у жителя мкр. Северного. Мужчина решил, что нужно иметь отдельное место для выгула друга человека.

- Честно признаюсь, идея для места выгула собак пришла не мне. Я думал о детской площадке или оздоровительном центре. Но этот участок земли находится удаленно, близи березовой рощи. Отпускать туда детей не безопасно, да и игровые площадки есть в каждом дворе, - рассказал бердчанин.

Сергею понравилась предложение по застройке пустующего участка и было принято решение подать заявку на конкурс стартапов.

- Действительно, это замечательное решенье обустройства территории. Не всем нравится, что с животными гуляют рядом с детьми или боятся, что собака может укусить. Конечно, если появилась такая потребность, мы взялись её реализовать, - утверждает активист.

Для осуществления проекта площадки для выгула животных было решено подать заявку на конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» для инициативных групп граждан, который проводил Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив».

Как оказалось, полученного гранта не хватит на всю предложенную задумку.

- Выигранные деньги не покроют всех расходов, они составляют примерно третью часть нужного бюджета. Всего нам надо примерно, где-то 150 тысяч руб. Потому что хотим сделать красиво, а не новую головную боль для Бердска, - поделился Сергей.

Не достающие деньги активисты планирует восполнить за счёт волонтёрской силы привлечения, где взять ещё одну часть средств, горожане ещё думают.

Волонтёры на месте свалки хотят построить не только павильон для выгула животных, но и разбить небольшой сквер, где после прогулки с животным можно посидеть на скамейке.

За чистоту в парке и на площадке отвечать будут сами собачники.

- В планах поставить небольшой стенд, на нем будут находиться целлофановые пакеты и совок. На случай, если кто-то из хозяев собак забыл взять из дома,- заявляет мужчина.

Завершить площадку задумалась до первого снега, но активист переживает, что скорее всего не успеют, так как много работы.