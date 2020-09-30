30.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Кто получит мандат Александра Карелина в Заксобрании: единороссы выдвинули кандидата

12:30 30.09.2020 Фото: ksonline.ru
0

На прошлой неделе прошло заседание президиума регионального политсовета «Единой России». Один из вопросов повестки – передача вакантного мандата депутата по партийному списку.

% name% title
Павел Кива

На следующей сессии в Заксобрании Новосибирской области появится новый депутат от «Единой России» – директор «Спортивного комплекса «АРМАДА» Павел Кива.

На прошлой неделе прошло заседание президиума регионального политсовета «Единой России». Один из вопросов повестки – передача вакантного мандата депутата по партийному списку. Место в Заксобрании освобождается, так как парламентарии делегировали в Совет Федерации РФ одного из лидеров партсписка на выборах в ЗС, экс-депутата Госдумы Александра Карелина.

По информации «Континента Сибирь», президиум регионального политсовета решил, что в Заксобрании Карелина сменит директор компании ООО «СК «Армада»» Павел Кива. Как пояснили корреспонденту редакции собеседники из руководящих органов новосибирской ЕР, по итогам кампании в Искитиме и Искитимском районе партия собрала достаточно голосов, чтобы получить списочный мандат по территории (№ 11). Список ЕР от этой тергруппы возглавляли глава администрации Искитимского района Олег Лагода. Он отказался от мандата. «Номер два» в группе, директор гимназии поселка Линево Ильгиза Лотфуллина избрана в ЗС как одномандатник. Член «Единой России» Павел Кива был третьим в списке.

Ранее «Континент Сибирь» писал о составе фракции ЕР в Законодательном собрании.

В Законодательное собрание нового созыва прошли представители 7 партий и трое самовыдвиженцев. У «Единой России» 18 «списочных» мест и 27 одномандатных. Таким образом фракция предварительно состоит из 45 человек. В прошлом созыве было 49.

У КПРФ 6 одномандатных побед и 7 списочных мандатов. Фракция сокращается с 17 до 13 человек. ЛДПР по спискам получают шесть мест в ЗС. В предыдущем созыве было 4. Три «списочных» мандата у новичков на избирательном поле «Новых людей». По два у «Справедливой России» (у СР было 4 представителя) и новичков в Заксобрании «Партии пенсионеров». Двое представителей «Родины» прошли по одномандатным округам.

По итогам выборов в Заксобрание ЕР набрала 38.1 %, у КПРФ – 16.6%, у ЛДПР – 13.6, «Новые люди» – 6.9 %, «Справедливая Россия» – 6.1 %, у «Партии пенсионеров» – 5.7, «Родины» – 3.2 %, «Зеленые» – 2.6 %, «За правду» – 1.9%, «Партия Роста» – 1.3 %.

депутат заксобрание мандат Павел Кива
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильный выбор?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПопрощались с убитой женой главврача ЦГБ Искитима Людмилой Кайгородовой сотни горожан 30 сентября 2020
13:13 30-09-2020
Попрощались с убитой женой главврача ЦГБ Искитима Людмилой Кайгородовой сотни горожан 30 сентября 2020
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
13:04 30-09-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
5 самых интеллектуальных знаков зодиака. Они умны с самого рождения. Ты входишь в их число?
13:01 30-09-2020
5 самых интеллектуальных знаков зодиака. Они умны с самого рождения. Ты входишь в их число?
Еще 4 жертвы: Заразились коронавирусом 77 жителей Новосибирской области за сутки на 30 сентября
13:00 30-09-2020
Еще 4 жертвы: Заразились коронавирусом 77 жителей Новосибирской области за сутки на 30 сентября
Госпитализировали с подозрением на COVID-19 заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семку
12:51 30-09-2020
Госпитализировали с подозрением на COVID-19 заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семку
Очередной пожар: столб черного дыма напугал людей на правом берегу в Новосибирске
12:46 30-09-2020
Очередной пожар: столб черного дыма напугал людей на правом берегу в Новосибирске
БердскНа салфеточки и масочки: субсидию на дезинфекцию на 4,5 млн руб. получили бизнесмены и жители Бердска
12:45 30-09-2020
На салфеточки и масочки: субсидию на дезинфекцию на 4,5 млн руб. получили бизнесмены и жители Бердска
Аллу Пугачеву и Софию Ротару без пластики смоделировала и показала нейросеть
12:31 30-09-2020
Аллу Пугачеву и Софию Ротару без пластики смоделировала и показала нейросеть
Кто получит мандат Александра Карелина в Заксобрании: единороссы выдвинули кандидата
12:30 30-09-2020
Кто получит мандат Александра Карелина в Заксобрании: единороссы выдвинули кандидата
Домашний и удаленный режим продлил мэр Собянин до 28 октября
12:08 30-09-2020
Домашний и удаленный режим продлил мэр Собянин до 28 октября