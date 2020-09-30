Вотум недоверия предложили вынести Олегу Хорохордину депутаты Алтая

Депутаты Госсобрания Республики Алтай внесли вопрос о вотуме недоверия главе региона

Парламентарии связывают этот шаг с "систематическим неисполнением" Олегом Хорохординым своих обязанностей.

Четырнадцать депутатов Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай внесли на рассмотрение парламента вопрос о вотуме недоверия главе региона Олегу Хорохордину, сообщили ТАСС в региональном парламенте.

"14 депутатов на сессии внесли вопрос о вотуме недоверия главе [региона]", - сказал собеседник агентства, отметив, что депутаты связывают этот шаг с "систематическим неисполнением" руководителем субъекта своих обязанностей.

Всего в госсобрании региона 41 депутат, то есть вопрос о вотуме недоверия, который будет рассмотрен на следующей сессии, поддерживают около трети народных избранников.

Кроме того, на сессии депутаты отказались согласовывать на должность зампредседателя правительства по социальным вопросам Динару Култуеву, которая ранее была назначена исполняющей обязанности.

Олегу Хорохордину 48 лет, он возглавлял регион с марта 2019 года как врио главы республики. Победив на выборах в ходе Единого дня голосования в сентябре, Хорохордин вступил в должность главы региона в октябре 2019 года.