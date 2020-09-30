30.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Еще 4 жертвы: Заразились коронавирусом 77 жителей Новосибирской области за сутки на 30 сентября

13:00 30.09.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
0

В отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

% name% title
Еще 51 человек вылечился от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 30 сентября в регионе выявлено 13 147 случаев COVID-19 (+77 за минувшие сутки), в том числе у 784 детей. 11 973 пациента выписаны с выздоровлением (+51 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 49 лет, 66 лет, 81 год и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек.

В отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 662.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 577 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 523 729 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 547 жителей региона, 44 432 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 501 обращение, госпитализированы 34 человека.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как себя чувствуете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Запретить рекламу молочных смесей для детей до года хотят в России
13:15 30-09-2020
Запретить рекламу молочных смесей для детей до года хотят в России
БердскПопрощались с убитой женой главврача ЦГБ Искитима Людмилой Кайгородовой сотни горожан 30 сентября 2020
13:13 30-09-2020
Попрощались с убитой женой главврача ЦГБ Искитима Людмилой Кайгородовой сотни горожан 30 сентября 2020
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
13:04 30-09-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
5 самых интеллектуальных знаков зодиака. Они умны с самого рождения. Ты входишь в их число?
13:01 30-09-2020
5 самых интеллектуальных знаков зодиака. Они умны с самого рождения. Ты входишь в их число?
Еще 4 жертвы: Заразились коронавирусом 77 жителей Новосибирской области за сутки на 30 сентября
13:00 30-09-2020
Еще 4 жертвы: Заразились коронавирусом 77 жителей Новосибирской области за сутки на 30 сентября
Госпитализировали с подозрением на COVID-19 заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семку
12:51 30-09-2020
Госпитализировали с подозрением на COVID-19 заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семку
Очередной пожар: столб черного дыма напугал людей на правом берегу в Новосибирске
12:46 30-09-2020
Очередной пожар: столб черного дыма напугал людей на правом берегу в Новосибирске
БердскНа салфеточки и масочки: субсидию на дезинфекцию на 4,5 млн руб. получили бизнесмены и жители Бердска
12:45 30-09-2020
На салфеточки и масочки: субсидию на дезинфекцию на 4,5 млн руб. получили бизнесмены и жители Бердска
Аллу Пугачеву и Софию Ротару без пластики смоделировала и показала нейросеть
12:31 30-09-2020
Аллу Пугачеву и Софию Ротару без пластики смоделировала и показала нейросеть
Кто получит мандат Александра Карелина в Заксобрании: единороссы выдвинули кандидата
12:30 30-09-2020
Кто получит мандат Александра Карелина в Заксобрании: единороссы выдвинули кандидата