Еще 4 жертвы: Заразились коронавирусом 77 жителей Новосибирской области за сутки на 30 сентября

В отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Еще 51 человек вылечился от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 30 сентября в регионе выявлено 13 147 случаев COVID-19 (+77 за минувшие сутки), в том числе у 784 детей. 11 973 пациента выписаны с выздоровлением (+51 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 49 лет, 66 лет, 81 год и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек.

В отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 662.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 577 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 523 729 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 547 жителей региона, 44 432 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 501 обращение, госпитализированы 34 человека.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу