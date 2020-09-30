Аллу Пугачеву и Софию Ротару без пластики смоделировала и показала нейросеть

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал, какие операции сделали испольнительницы Алла Пугачева и София Ротару. Также он с помощью нейросети показал, как бы выглядели постаревшие знаменитости без медицинского вмешательства.

Если внешность Примадонны для знаменитого хирурга как открытая медицинская карта, то портрет Софии Ротару — это произведение искусства

Хирург обратил внимание на изменения во внешности Примадонны начиная с шеи и назвал пластические операции, которые сделала певица.

«Мы видим хорошее состояние, очень хороший лифтинг этой зоны. Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное и подтянутое. Это подтяжка лица и шеи, эндоскопическая подтяжка лба и блефаропластика верхних и нижних век», — сказал врач на телеканале НТВ.

Оценивая внешность Ротару, он отметил, что именно к такому результату должен стремиться каждый хороший пластический хирург.

«Выполнена операция на верхнем и нижнем веке. Убрали лишнюю кожу. Сделана подтяжка лица, потому что мы видим идеальный овал. Подтянутая шея, классный подбородок — тут все очень красиво», — пояснил Амжад Аль-Юсеф.

Он уточнил, что артистка также сделала эндоскопическую подтяжку зоны бровей.

Источник: ntv