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Госпитализировали с подозрением на COVID-19 заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семку

12:51 30.09.2020 Фото: pixabay.com
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Это уже второй чиновник высшего ранга, госпитализированный с подозрением на коронавирус за последние пару месяцев.

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Министр Сергей Семка (на фото - справа) приезжал в Бердск на День города

Сегодня, 29 сентября, стало известно, что заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка попал в больницу с подозрением на коронавирус. Госпитализирован был и начальник Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Александр Полищук. Его диагноз уточняется.

Сейчас в правительстве Новосибирской области проходит видеоконференция органов государственного жилищного надзора Сибирского федерального округа. Её темой стала работа контролирующих органов в условиях эпидемиологических ограничений. Предполагалось, что возглавит конференцию заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Однако, как сообщают коллеги чиновника, его госпитализировали с подозрением на коронавирус. Увезли на «скорой» и начальника ГЖИ Александра Полищука.

«По регламенту нашей конференции произошли некоторые изменения. По объективным причинам заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Николаевич Сёмка не смог участвовать в нашей конференции, - заявил заместитель начальника ГЖИ Новосибирской области Вадим Юнусов. - Экстренно госпитализирован был наш руководитель Александр Иванович Полищук. Поэтому мне было поручено быть модератором этой конференции. Я в настоящее время исполняю обязанности начальника инспекции».

По информации от источника в правительстве Новосибирской области, у Сергея Сёмки подозрение на коронавирус, сейчас диагнозы чиновников уточняются, однако этот факт никак не сказался на работе жилищных органов.
Это уже второй чиновник высшего ранга, госпитализированный с подозрением на коронавирус за последние пару месяцев. Напомним, в конце июня на больничный уходил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский. У него также подозревали коронавирус, однако тогда министр здравоохранения региона Константин Хальзов заявил, что никакого карантина в правительстве нет.

Источник: sibkray.ru

COVID-19 коронавирус пандемия чиновник Сергей Семка
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