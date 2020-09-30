5 самых интеллектуальных знаков зодиака. Они умны с самого рождения. Ты входишь в их число?

Близнецы
Среди представителей этого зодиакального знака больше всего вундеркиндов. Они превосходные стратеги: от природы им досталось умение просчитывать всё на десятки и сотни шагов вперёд. А ещё они обладают феноменальной памятью. Не повезёт тем, кто вдруг вздумает перейти дорогу прозорливым Близнецам!
Из юных индиго нередко вырастают талантливые начальники и директора. Близнецы умны, внимательны и предпочитают учиться не на своих, а на чужих ошибках. Сами же они стараются не допускать оплошностей. Прибавьте к их достоинствам активность и энергичность, и вы получите идеальную кандидатуру на руководящую должность.
Дева
Спокойствие и терпение – козыри, которые скромные Девы прячут в рукавах. На первых взгляд они могут показаться простаками, но это впечатление крайне ошибочно. В их силах разгадать любую загадку, дойти до сути сложного учебного предмета или вывести обманщика на чистую воду. Чего-чего, а усидчивости им хватает.
Девы не только умны, но и целеустремлённы, что позволяет им достигать больших карьерных успехов. Они хитры, но никогда не идут по головам. Всех высот они добиваются лишь с помощью своих интеллектуальных способностей и огромного трудолюбия. Среди них можно встретить огромное количество инженеров, врачей и учёных.
Телец
Представители этого земного знака обладают недюжинным упорством в постижении наук. Они умеют учиться, а это один из важнейших навыков в жизни. Интеллект Тельцов носит практический характер: все полученные знания они стремятся применить «в деле». У них дома вы, скорее всего, найдёте множество прикладной литературы.
Ещё одно сильное качество Тельцов – уравновешенность. Они не так сильно подвержены эмоциям, как Близнецы или Рыбы, что даёт им преимущество в обучении. В любой ситуации они сохраняют железное спокойствие. Неудивительно, что на работе они обычно занимают высокие должности.
Козероги
Представители этого знака в школе слывут «ботаниками» и «занудами». Козерогов сложно обвинить в легкомысленности: они ко всему подходят серьёзно, вдумчиво, неторопливо. Весёлой вечеринке они, скорее всего, предпочтут книгу. Такой ответственный подход приносит свои плоды в виде отличных оценок, медалей и грамот.
Ум Козерогов нередко выручает их и во взрослой жизни. Из любых бесперспективных идей и проектов они способны выжать максимальную прибыль. Не обладая природным обаянием, на работе Козероги эффективно пользуются своим интеллектом, добиваясь выгодных для себя результатов.
Рыбы
Маленькие Рыбы умны, активны и легки на подъём. Они не отличаются трудолюбием, но от природы одарены фантастической сообразительностью. Рыбы быстро усваивают информацию, справляясь даже со скучным школьным материалом. Среди них встречаются и отличники-активисты, и талантливые троечники.
У Рыб много других качеств, помогающих им в жизни. Они обладают гибким умом, который способен найти ответ на неразрешимую задачу. В общении с людьми они внимательны и дипломатичны. Чаще всего проявляют себя в творческой сфере и зарабатывают на собственном таланте.
Источник: navalnyfals