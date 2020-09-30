5 самых интеллектуальных знаков зодиака. Они умны с самого рождения. Ты входишь в их число?

Каждый знак зодиака имеет как сильные, так и слабые стороны. Замечали, что одним детям учёба в школе даётся без особого труда, в то время пока остальным приходится потеть над домашними заданиями? Скорее всего, это те люди, которым повезло родиться под счастливой звездой.

Эти знаки очень умны

Близнецы

Среди представителей этого зодиакального знака больше всего вундеркиндов. Они превосходные стратеги: от природы им досталось умение просчитывать всё на десятки и сотни шагов вперёд. А ещё они обладают феноменальной памятью. Не повезёт тем, кто вдруг вздумает перейти дорогу прозорливым Близнецам!

Из юных индиго нередко вырастают талантливые начальники и директора. Близнецы умны, внимательны и предпочитают учиться не на своих, а на чужих ошибках. Сами же они стараются не допускать оплошностей. Прибавьте к их достоинствам активность и энергичность, и вы получите идеальную кандидатуру на руководящую должность.

Дева

Спокойствие и терпение – козыри, которые скромные Девы прячут в рукавах. На первых взгляд они могут показаться простаками, но это впечатление крайне ошибочно. В их силах разгадать любую загадку, дойти до сути сложного учебного предмета или вывести обманщика на чистую воду. Чего-чего, а усидчивости им хватает.

Девы не только умны, но и целеустремлённы, что позволяет им достигать больших карьерных успехов. Они хитры, но никогда не идут по головам. Всех высот они добиваются лишь с помощью своих интеллектуальных способностей и огромного трудолюбия. Среди них можно встретить огромное количество инженеров, врачей и учёных.

Телец

Представители этого земного знака обладают недюжинным упорством в постижении наук. Они умеют учиться, а это один из важнейших навыков в жизни. Интеллект Тельцов носит практический характер: все полученные знания они стремятся применить «в деле». У них дома вы, скорее всего, найдёте множество прикладной литературы.

Ещё одно сильное качество Тельцов – уравновешенность. Они не так сильно подвержены эмоциям, как Близнецы или Рыбы, что даёт им преимущество в обучении. В любой ситуации они сохраняют железное спокойствие. Неудивительно, что на работе они обычно занимают высокие должности.

Козероги

Представители этого знака в школе слывут «ботаниками» и «занудами». Козерогов сложно обвинить в легкомысленности: они ко всему подходят серьёзно, вдумчиво, неторопливо. Весёлой вечеринке они, скорее всего, предпочтут книгу. Такой ответственный подход приносит свои плоды в виде отличных оценок, медалей и грамот.

Ум Козерогов нередко выручает их и во взрослой жизни. Из любых бесперспективных идей и проектов они способны выжать максимальную прибыль. Не обладая природным обаянием, на работе Козероги эффективно пользуются своим интеллектом, добиваясь выгодных для себя результатов.

Рыбы

Маленькие Рыбы умны, активны и легки на подъём. Они не отличаются трудолюбием, но от природы одарены фантастической сообразительностью. Рыбы быстро усваивают информацию, справляясь даже со скучным школьным материалом. Среди них встречаются и отличники-активисты, и талантливые троечники.

У Рыб много других качеств, помогающих им в жизни. Они обладают гибким умом, который способен найти ответ на неразрешимую задачу. В общении с людьми они внимательны и дипломатичны. Чаще всего проявляют себя в творческой сфере и зарабатывают на собственном таланте.

Источник: navalnyfals