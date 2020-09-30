"Алкоголь в большом количестве": состояние дочери Конкина перед гибелью оценил нарколог

Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью

Об обнаружении в крови Софии Конкиной алкоголя и снотворного ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным СМИ, в организме девушки выявили более двух промилле алкоголя.

"Она выпила не менее 300 миллилитров. < …> Это может быть и не крепкий алкоголь, но в большом количестве. Так что она находилась в состоянии алкогольного опьянения как минимум средней степени", - заявил Казанцев.

По его словам, у человека в таком состоянии нарушается координация движения. "Если такие люди начинают плавать, они довольно часто тонут", — отметил он.



Врач добавил, что сочетание алкоголя и снотворного может привести к алкогольной коме и летальному исходу."Под таким воздействием человек не может даже пройти ровно по одной линии. А плавание — это еще и физическая нагрузка, где требуется концентрация внимания и координация движений. В состоянии опьянения, усиленном седативными препаратами, можно и в ложке воды захлебнуться", — заключил специалист.Дочь артиста Владимира Конкина 22 сентября доставили из московского фитнес-центра в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.СК возбудил уголовное дело после смерти девушки. Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").