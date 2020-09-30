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Уничтожен армянский ЗРК С-300 в Карабахе, заявил Азербайджан

15:05 30.09.2020 Фото: pixabay.com
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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце минувшей недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий.

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Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Армении, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны Азербайджана.
"Вчера в ходе боев на территории Шушакенд Ходжалинского района была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника", — сказано в релизе.

Ранее в ведомстве заявляли, что армянские С-300, прикрывавшие воздушное пространство Еревана, сняли с боевого дежурства и направили в сторону Нагорного Карабаха.

Также сегодня утром пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что над Степанакертом ночью сбили два беспилотника ВС Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце минувшей недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), накануне в Ереване заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении в армянском воздушном пространстве; в Анкаре и Баку это опровергли. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.

Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

война. Нагорный Карабах
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