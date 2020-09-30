Запретил вывозить необработанный лесоматериал из России Путин с 1 января 2022 года

Путин дал новые поручения

Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из РФ грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.29 сентября президент провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

Полный текст выступления Владимира Путина

Мы на сегодняшнем совещании рассмотрим ситуацию в лесном комплексе России. Давно хотел это сделать.

Обсудим сегодня текущее состояние этой проблемы, задачи развития комплекса, учитывая, что это не только одна из важных, традиционных отраслей нашей страны, но и в полном смысле этого слова наше природное достояние, имеющее глобальное экологическое значение. В России расположена пятая часть всех лесов планеты.

Известно, что на рубеже веков отечественное лесное хозяйство фактически оказалось в упадке. За последнее десятилетие 20 века доля России в мировой торговле лесной продукцией сократилась на порядок – с 18 до двух процентов. Почему? Потому что повсеместной практикой стали так называемые серые схемы выделения лесных участков, ну и вообще, жульничество процветало так, как никогда, расхищение просто зашкаливало, процветали хищнические, нелегальные вырубки.

Конечно, ни о каком уверенном развитии, модернизации, создании новых рабочих мест, нормальном воспроизводстве лесного потенциала в таких условиях, по сути, не могло быть и речи.

В 2006 году была проведена коренная реформа в этой сфере, предпринята, по сути, первая попытка навести порядок, введён в действие новый Лесной кодекс, в рамках которого полномочия по распоряжению лесными ресурсами, контролю и надзору за их использованием были закреплены за субъектами Федерации. Права на использование лесных ресурсов стали распределяться на аукционах, а обязанности по охране, защите, воспроизводству лесов были возложены на арендаторов лесных участков. Конечно, надо ещё поговорить, насколько всё это эффективно, но это было сделано как раз с целью наведения порядка.

За прошедшее время площадь арендованных территорий увеличилась на треть. Объём заготовки древесины в России вырос в 1,5 раза. Получило заметное развитие производство продукции с добавленной стоимостью: фанеры, целлюлозы, бумаги, мебели, топливных гранул. По последней позиции, по-моему, в 63 раза даже выросло это всё.

Вместе с тем в отечественном лесном комплексе проблем достаточно, много остаётся острых системных проблем, и это очевидно.

Несмотря на общее развитие отрасли, укрепление лесопромышленных холдингов и появление новых современных производств, в большинстве регионов сохраняются прежние, к сожалению, сугубо архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов, а это ведь наше достояние, как я сказал. И главенствующий принцип здесь, к сожалению, остаётся – любой ценой взять объёмы, а после – хоть трава не расти. И не растёт – ни трава, ни лес не растёт. То есть применяются так называемая экстенсивные модели, когда вырубки в основном ведутся сплошным способом, причём зачастую на низком технологическом уровне, если не сказать, варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов.

Далее. В развитии лесного комплекса России отмечаются явные диспропорции. Поясню, что имею в виду. Ведущие перерабатывающие предприятия отрасли находятся вдали от основных центров потребления продукции, прежде всего Азиатско-Тихоокеанского региона, где как раз и отмечаются благоприятная ценовая конъюнктура, растущий спрос, в том числе на экологическое топливо, на эти самые топливные гранулы, о которых я уже упоминал.

При этом наши дальневосточные субъекты Федерации, имея потенциально хорошие конкурентные позиции, а это низкая стоимость лесных ресурсов, удобное плечо доставки, пока не могут этим воспользоваться, этими преимуществами, нарастить мощности по глубокой переработке древесины.

Вместо этого продолжается практика экспорта простого сырья, товаров низкого передела. Более того, зачастую всё это идёт через разного рода опять же «серые» или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Проще говоря – как это называется? – гонят контрабанду.

Здесь же хочу заострить внимание на такой застарелой, но до конца так и не решённой до сих пор проблеме, как незаконные рубки. Мы системно боремся с этими преступлениями, однако нужно не просто последовательно вести эту работу. Здесь необходимы качественно новые, более эффективные, современные и, главное, результативные подходы.

Прошу сегодня отдельно доложить, что планируется сделать для декриминализации лесной отрасли и пресечения недобросовестной конкуренции, для укрепления позиций отечественных предприятий на внешних рынках.

И последнее. Общая проблема для отрасли – недостаточный объём и качество лесохозяйственных мероприятий, которые призваны сберечь наши леса, обеспечить их защиту и воспроизводство, охрану от пожаров. Ресурсов – как финансовых, так и кадровых – на решение этих задач хронически не хватает, что напрямую сказывается на состоянии лесов и перспективах отрасли.

Вы знаете, я неоднократно к этой теме возвращался и встречался с общественниками, Общероссийский народный фронт этим занимается, экологи этим занимаются, просто неравнодушные люди. Мы всё-таки недостаточно ещё делаем для наведения здесь полного порядка в интересах государства и наших людей.

Давайте сегодня выслушаем доклады Правительства на эту тему. Я рассчитываю на конкретные предложения, – мы уже с некоторыми коллегами обсуждали различные варианты, – но хочу сегодня услышать окончательные предложения по решению ключевых проблем лесного хозяйства России, как создать условия для его долгосрочного, комплексного развития.

Давайте начнём.

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В.Путин: Что хотел бы сказать в завершение, уважаемые коллеги.

Прежде всего вы знаете о критике, претензиях со стороны общественных организаций, со стороны экологических структур к уровню и качеству нашей работы, и считаю эти претензии и критику справедливыми. Не думаю, что все органы власти, органы власти всех уровней работают здесь эффективно. К сожалению, это не так.

За конструктивную работу при подготовке сегодняшнего совещания, конечно, спасибо, за предложенные подходы к решению тех проблем, которые накопились в лесном комплексе.

Так вот подводя итоги сегодняшнего нашего обсуждения, хочу сказать следующее. Во-первых, всё, что я сейчас скажу, будет основано на ваших предложениях, и нужно будет внимательно разобраться с теми предложениями, которые прозвучали в ходе сегодняшнего обсуждения, внести коррективы в перечень поручений, проект которого подготовлен.

Но, безусловно, без всяких сомнений, действовать надо широко, по целому ряду направлений. Максимально решительно и с учётом накопленного опыта выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе. Последовательно, я бы даже сказал, жёстко заниматься декриминализацией отрасли. То, что там происходит, вообще ни в какие ворота не лезет. Нужно повышать качество государственного лесного надзора, в целом необходимо создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития отрасли.

С учётом предложений, которые сегодня прозвучали, прошу Правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач.

Первое. Нужно, наконец, поставить жёсткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины. Много раз уже об этом говорим, много раз. Но для этого следует еще активнее использовать современные, цифровые технологии (полностью согласен со сделанными здесь предложениями), запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Федерации правилам.

В единой системе должен производиться учёт древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки – на один объем, а вырубка – на другой объем. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы Российской Федерации.

Это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий.

В пилотном режиме система учёта древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля её использование должно стать обязательным.

Кроме того, считаю, что пора установить жёсткий, однозначный принцип. А именно: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено. Надо подумать над предложением Владимира Александровича по поводу изъятия этой техники, ее конфискации.

Также необходимо пересмотреть подходы к работе таможни, настроить её таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался, в конце концов, «кругляк».

При этом поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Так, как и было предложено вице-премьером.

Для предприятий малого и среднего бизнеса, которые сейчас работают в этой нише, предлагаю запустить специальную программу модернизации на базе Фонда развития промышленности, что было предложено Министром промышленности и торговли. Речь идёт о льготных кредитах на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины. Такая программа должна стартовать уже с 1 января будущего года. Прошу предусмотреть необходимое финансирование для этого. Знаю, что работа над бюджетом в целом закончена, но это нужно обязательно иметь в виду.

Далее. Нужно дополнительно настроить механизмы управления и контроля за лесами (полностью с этим согласен, сегодня тоже об этом говорили), прежде всего реформировать систему лесоустройства как основу для учёта, планирования, инвентаризации и оценки лесов, чётко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти.

Наряду с этим, предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты и так далее. Сейчас возможностей очень много для такой работы.

Также предлагаю ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации, а лесной надзор также распространить на транспортировку, как здесь и предлагалось, хранение и переработку древесины.

Хочу подчеркнуть: все эти вопросы требуют аккуратного, взвешенного подхода к перераспределению полномочий между уровнями власти. Но это надо делать. Прошу Правительство в течение 2021 года отработать их в пилотном режиме в отдельных регионах, после чего обсудим распространение такой практики на всю страну.

Наконец, третья задача. Это развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой. Мы тоже сегодня об этом говорили. Владимир Владимирович, Министр строительства, тоже об этом сказал – о потребностях. Нужно у себя, конечно, внутри нашей страны обеспечить благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс: от создания целлюлозно-бумажных и перерабатывающих производств до проектов по выращиванию лесопосадочного материала. И конечно, нужно контролировать, как это было сказано Ивановым Сергеем Борисовичем, посадки происходят реально или нет.

Большие перспективы – за развитием деревянного домостроения, о чем Министр строительства говорил, с использованием готовых домокомплектов. И здесь нужно устранить все правовые преграды, для того чтобы развивать это направление. Это важно для решения жилищных проблем граждан, у которых появятся дополнительные возможности построить свой дом, а также для развития строительной индустрии, создания новых рабочих мест на предприятиях по переработке древесины.

И конечно, особое внимание прошу уделить укреплению кадрового потенциала отрасли, организации современных условий труда, обеспечению достойной зарплаты для работников, занятых в лесном хозяйстве.

В частности, предлагаю распространить на них меры государственной поддержки, которые действуют для молодых специалистов в сельской местности. Прежде всего, это касается приобретения или строительства жилья.

Давайте займемся этим, подойдём к этому снаряду еще раз и серьезно, с тем чтобы ни у кого в нашей стране не было озабоченности по поводу судьбы русского леса – действительно нашего российского общегосударственного достояния. А наоборот, сделаем так, чтобы эта отрасль развивалась, развивалась последовательно, энергично, эффективно, приносила бы отдачу для развития экономики внутри страны и позволяла бы нам завоевывать новые позиции на мировых рынках.

А перечень поручений нужно доработать в соответствии с сегодняшними замечаниями в ходе нашей совместной работы.

Спасибо большое.