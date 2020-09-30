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О невозможности переговоров с Арменией заявил президент Азербайджана Алиев

15:39 30.09.2020 Фото: © instagram.com/presidentaz
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Лидер обвинил армянскую сторону в выдвижении неприемлемых требований.

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Президент Азербайджана указал на невозможность переговоров с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что при нынешней позиции властей Армении переговоров между странами не может быть. С соответствующим заявлением он выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он обвинил армянскую сторону в выдвижении неприемлемых требований, в частности привел слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Карабах — это Армения и точка».

Азербайджанский лидер напомнил о выработанных Минской группой ОБСЕ принципах, согласно которым Азербайджану должны передаваться территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.

Алиев подчеркнул, что Пашинян своей позицией, в частности о необходимости переговоров «с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха» ломает существующий 20 лет формат переговоров по данному вопросу.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

военные действия война. Нагорный Карабах Ильхам Алиев
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