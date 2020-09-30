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Новых 8 481 новых случаев заражения COVID-19 нашли за сутки на 30 сентября в России

14:51 30.09.2020 Фото: pixabay.com
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Темп прироста составляет 0,7%.

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Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 481, до 1 176 286, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 481 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2170 (25,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 1 176 286 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.

COVID-19 коронавирус пандемия
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