Завели уголовное дело на экс-председателя СО РАН Александра Асеева

В отношении экс-председателя Сибирского отделения РАН возбудили уголовное дело

Уголовное дело из-за мошенничества возбуждено в отношении экс-председателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Асеева, сообщили ТАСС в СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 [УК РФ] ("Мошенничество")", - сказала собеседница агентства.

18 ноября 2019 года в структурах СО РАН в новосибирском Академгородке прошли обыски. Было возбуждено дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-управляющего делами отделения. Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет об Эдуарде Скубневском, и дело связано с приватизацией в 2014 году семьей бывшего председателя СО РАН Александра Асеева коттеджа в Академгородке. Позднее следственные мероприятия прошли и в самом коттедже Асеева.

Как ранее ТАСС сообщил Асеев, в 2014 году в Академгородке было приватизировано 60 коттеджей, построенных еще в 1950-1960-х годах, в числе которых находится дом, приватизированный на имя дочери Асеева. В нем в настоящее время живет сам экс-председатель.

Коттедж, о котором идет речь, расположен на ул. Мальцева в Академгородке. Ранее он был собственностью Российской Федерации и предоставлялся по договору соцнайма действующему главе СО РАН. Однако с 2014 года он приватизирован на имя дочери Асеева, возглавлявшего отделение с 2008 по 2017 годы.