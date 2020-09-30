30.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Завели уголовное дело на экс-председателя СО РАН Александра Асеева

15:12 30.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Его подозревают в мошенничестве.

% name% title
В отношении экс-председателя Сибирского отделения РАН возбудили уголовное дело

Уголовное дело из-за мошенничества возбуждено в отношении экс-председателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Асеева, сообщили ТАСС в СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 [УК РФ] ("Мошенничество")", - сказала собеседница агентства.

18 ноября 2019 года в структурах СО РАН в новосибирском Академгородке прошли обыски. Было возбуждено дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-управляющего делами отделения. Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет об Эдуарде Скубневском, и дело связано с приватизацией в 2014 году семьей бывшего председателя СО РАН Александра Асеева коттеджа в Академгородке. Позднее следственные мероприятия прошли и в самом коттедже Асеева.

Как ранее ТАСС сообщил Асеев, в 2014 году в Академгородке было приватизировано 60 коттеджей, построенных еще в 1950-1960-х годах, в числе которых находится дом, приватизированный на имя дочери Асеева. В нем в настоящее время живет сам экс-председатель.

Коттедж, о котором идет речь, расположен на ул. Мальцева в Академгородке. Ранее он был собственностью Российской Федерации и предоставлялся по договору соцнайма действующему главе СО РАН. Однако с 2014 года он приватизирован на имя дочери Асеева, возглавлявшего отделение с 2008 по 2017 годы.

коррупция мошенничество чиновник Александр Асеев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Докажут обвинение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
15:46 30-09-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
Свадьба на Покров Богородицы: Почему стоит играть свадьбу 14 октября 2020 года?
15:43 30-09-2020
Свадьба на Покров Богородицы: Почему стоит играть свадьбу 14 октября 2020 года?
Полнолуние 2 и 31 октября 2020 года скажутся на здоровье: Возможны головные боли и бессонница
15:40 30-09-2020
Полнолуние 2 и 31 октября 2020 года скажутся на здоровье: Возможны головные боли и бессонница
Вручил знаки отличия «За материнскую доблесть» Андрей Травников многодетным мамам Новосибирской области
15:40 30-09-2020
Вручил знаки отличия «За материнскую доблесть» Андрей Травников многодетным мамам Новосибирской области
О невозможности переговоров с Арменией заявил президент Азербайджана Алиев
15:39 30-09-2020
О невозможности переговоров с Арменией заявил президент Азербайджана Алиев
Туфельку куклы Барби из пищевода 7-месячного младенца извлекли врачи
15:37 30-09-2020
Туфельку куклы Барби из пищевода 7-месячного младенца извлекли врачи
3 знака зодиака, для которых Год Белого Металлического Быка станет удачным и принесет настоящее счастье
15:33 30-09-2020
3 знака зодиака, для которых Год Белого Металлического Быка станет удачным и принесет настоящее счастье
Как почистить сосуды и почему они засоряются
15:33 30-09-2020
Как почистить сосуды и почему они засоряются
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
15:28 30-09-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Что за праздник День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии? Что нужно делать 30 сентября 2020 года
15:27 30-09-2020
Что за праздник День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии? Что нужно делать 30 сентября 2020 года