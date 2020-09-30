Вакуумный поезд Hyperloop от Илона Маска пройдёт из Новосибирска в Ванкувер

Испытательные полигоны для высокоскоростного метро уже построили в Лас-Вегасе и Хоторне, продолжают строительство в Тулузе.

Футуристическую схему «мирового метро» дизайнер Марк Оведен создал ещё в 2003 году

На первой схеме мирового метрополитена было 12 веток, и одна из них — бордовая — соединяла Шанхай и Ванкувер, проходя через Новосибирск, Киев, Амстердам и Торонто. В обновлённой схеме 13 веток, Шанхай переместился на красную ветку, соединяющую Монреаль и Саппоро, а бордовая теперь идёт через Ухань. Тот самый.

Первый проект пневмометро, доставляющего людей по пневматическому коридору в специальной капсуле, разрабатывали в Нью-Йорке ещё в 1870 году. Но тогда воплотить его в жизнь не удалось. Тем не менее с тех пор о футуристическом глобальном пневмометро можно было услышать из самых разных источников. Так, например, в серии книг Джаспера Ффорде о детективе Четверг Нонетот, изданных в начале «нулевых», подробно описываются принципы работы этого вида транспорта. Там пассажиров усыпляли на время пути, чтобы они легче переносили перегрузки.

В 2013 году американский изобретатель и предприниматель Илон Маск начал реализацию проекта Hyperloop (с англ. — «гиперпетля»). Он предполагает строительство надземного метро, в котором капсула с пассажирами двигается по трубе со скоростью до 1100 км в час. В перспективе сеть такого метро должна охватить всю планету.



Футуристическую схему «мирового метро» дизайнер Марк Оведен создал ещё в 2003 году. Выглядела она тогда фантастической. Когда же появился вполне осязаемый проект Маска, схему начали разрабатывать уже всерьёз.

На новом варианте схемы через Новосибирск проходит три ветки — бордовая до Ванкувера, розовая до Мурсии (Испания) и жёлтая-кольцевая, по которой можно будет добраться до Берлина, Ниццы, Иерусалима и Тегерана.

В 2017 году британский миллиардер Ричард Брэнсон заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Маска Hyperloop One и вошёл в совет директоров. Затем компанию переименовали в Virgin Hyperloop One. РБК сообщал, что фонд российского предпринимателя Зиявудина Магомедова Caspian VC четыре раза инвестировал в проект Маска. Однако Магомедов уже два года находится в СИЗО, поэтому пока планы реализации проекта в России весьма туманны.

Испытательные полигоны для вакуумного метро уже построили в Лас-Вегасе и Хоторне, продолжают строительство в Тулузе. Трассы Hyperloop длиной 10 км планируют построить в Дубае (ОАЭ) и Тунжэне (Китай). Соглашения об этом подписаны. Кстати, на испытаниях капсуле удалось достичь скорости 450-460 км в час. Пока с помощью пневмометро перевозили только грузы, но основная задача проекта — перевозка пассажиров.

Источник: nsknews.info