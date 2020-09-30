Назвали «мэрской» убитую дорогу на улице Промышленная в Бердске

Автомобилисты города в очередной раз сняли её ухабы на видео и обвиняют в бездействии по её ремонту практически все ветви городской власти.

— Три года прошло, а ничего не поменялось, — написал автор видео.

Дискуссию продолжили участники группы АвтоБердск ВКонтакте.

— Позор! Могли бы все организации, расположенные по этой улице, договориться и скинуться: сравнять грейдером и отсыпать гравием этот участок. Ведь это улица, на которой больше всего в городе предприятий. Ещё раз позор.

— С чего бы? Любая организация платит дорожный налог и частные лица тоже, кстати.

— Власти Бердска там не ездят, видимо. Они даже паркуются прям на площади перед администрацией, о чем уж речь? Скоро только в парке останется ровный асфальт, они там будут кататься.

Кстати, о власти.

В августовском ответе на запрос активиста автомобильного сообщества Василия Круглыхина прокурор Бердска констатировал по затянувшейся проблеме:

— В порядке контроля прокуратурой Бердска совместно с представителями администрации города и ГИБДД проведена проверка указанного участка дороги, в ходе которой установлено, что выявленные ранее нарушения до настоящего момента не устранены. По результатам проверки прокуратурой Бердска подготовлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации Бердска.

Также, как сказано в документе, надзорное ведомство просит суд обязать ответчика устранить выявленные нарушения.

Впрочем, как выяснил «Свидетель» на этой неделе, на сегодняшний день прокуратура ещё не направила упомянутый выше иск в бердский суд. Бездействие начальников пока не наказано. Известно, что текущий ямочный ремонт улицы Промышленной власти города запланировали, как извещал сайт «Свидетель» со ссылкой на руководителя УЖКХ Максима Совбанова, только на следующий год.

В связи со столь затянувшимся решением этого вопроса автомобилисты Бердска решили именовать отныне и до реального воплощения планов администрации в жизнь «раздолбанную дорогу» от «Колорлона» в Бердск — не Промышленной, а «мэрской». Да, да. В честь градоначальника.