30.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Спорт

"Он-мусор": Хабиб ответил на предложение главы UFC участвовать в реалити-шоу вместе с Конором

17:00 30.09.2020 Фото: Twitter
0

По словам менеджера, план заключался в том, чтобы Нурмагомедов и Макгрегор возглавили команды бойцов, а главным событием шоу стал бы их реванш.

% name% title
Дана Уайт между Хабибом Нурмагомедовым Конором Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт предложил Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору стать тренерами команд в новом сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, однако российский боец ответил отказом. Об этом в интервью TMZ сообщил менеджер Нурмагомедова — Али Абдель-Азиз.

— На прошлой неделе Дана Уайт позвонил мне и сказал: «Али, что ты думаешь насчет того, чтобы Хабиб, если он победит [Джастина Гэтжи], и Конор стали участниками The Ultimate Fighter на ESPN?» — рассказал Абдель-Азиз.

По словам менеджера, план Уайта заключался в том, чтобы Нурмагомедов и Макгрегор возглавили команды бойцов, а главным событием шоу стал бы их реванш.

— Но Хабиб отказался, — отметил Абдель-Азиз. — Он сказал: «Этот человек [Макгрегор] - человеческий мусор. Он — мусор». Когда ты касаешься дерьма, то сам начинаешь пахнуть дерьмом. Он [Конор] не заслужил этот бой.

Также менеджер сообщил, что Уайт предложил устроить такое же шоу с участием Джастина Гэтжи — если тот выиграет у Нурмагомедова. Бой между ними состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Гэтжи тоже является клиентом Абдель-Азиза.

32-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 32-летний Макгрегор — экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах. Они провели поединок 6 октября 2018 года на шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. Хабиб победил болевым приемом. Всего на счету российского бойца 28 побед в 28 боях в ММА. У ирландца 22 победы и 4 поражения.

Ранее Конор сообщил о намерении сразиться по правилам бокса с филиппинцем Мэнни Пакьяо, а 12 декабря провести бой по правилам ММА с Дастином Порье — не в UFC.

The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу UFC, которое выходило с 2005 по 2018 годы. Участники шоу делились на две команды, возглавляемые известными бойцами. Победитель финального боя получал в награду контракт с UFC.

бойцы единоборства шоумен Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов UFC
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны с Хабибом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умер от рака первым в истории излечившийся от ВИЧ пациент
18:12 30-09-2020
Умер от рака первым в истории излечившийся от ВИЧ пациент
Порнозвезду Лолу Тейлор изнасиловали во время отдыха в Геленджике
18:00 30-09-2020
Порнозвезду Лолу Тейлор изнасиловали во время отдыха в Геленджике
«Заплатите медикам за COVID-19»: Заинтересовалась зарплатой медиков коронавирус прокуратура Новосибирска
17:51 30-09-2020
«Заплатите медикам за COVID-19»: Заинтересовалась зарплатой медиков коронавирус прокуратура Новосибирска
Отравление Навального "международной проблемой" назвала Меркель
17:46 30-09-2020
Отравление Навального
Запретить импорт урана из России предложили в конгрессе США
17:45 30-09-2020
Запретить импорт урана из России предложили в конгрессе США
Православные праздники 2020. Однодневные и многодневные посты
17:41 30-09-2020
Православные праздники 2020. Однодневные и многодневные посты
Бердск"Хотим сделать красиво, а не новую головную боль": Какой будет первая площадка для выгула собак в Бердске, открыл секрет Сергей Рассказов
17:35 30-09-2020
Изменят улицу Ленина из-за МЧМ-2023 в Новосибирске
17:30 30-09-2020
Изменят улицу Ленина из-за МЧМ-2023 в Новосибирске
Гуляли возле расчлененного трупа больше 10 дней люди возле яхт-клуба "Геркулес"
17:30 30-09-2020
Гуляли возле расчлененного трупа больше 10 дней люди возле яхт-клуба
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 22
17:17 30-09-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются