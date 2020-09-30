Порнозвезду Лолу Тейлор изнасиловали во время отдыха в Геленджике

Тюменскую порнозвезду изнасиловали на отдыхе в Геленджике

Тюменскую порнозвезду Лолу Тейлор (Любовь Бушуеву) и ее подругу Эмили избили и изнасиловали во время отдыха в Геленджике. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. По ее словам, преступление произошло в ночь с 29 на 30 сентября.

«Это случилось сегодня ночью. Мы отдыхали с подругой на яхте. В какой-то момент, на нас напали трое мужчин. Избили и изнасиловали. Мы уже прошли медосвидетельствование, сняли побои. Сейчас находимся в полиции, пишем заявление», — пояснила она агентству.

Шесть лет назад Тейлор уже подвергалась групповому изнасилованию. В октябре 2014-го года, находясь в Москве, она познакомилась через соцсети с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости. Когда тюменская порнозвезда приехала к злоумышленникам в квартиру, они пристегнули ее наручниками и изнасиловали. Чтобы освободиться, Тейлор пришлось выпрыгнуть из окна третьего этажа. В ноябре 2015-го суд приговорил ее обидчиков к семи и восьми годам заключения.

Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. До того, как построить карьеру в порноиндустрии, она работала библиотекарем в Свердловской области. Порнозвезда уже покинула индустрию кино для взрослых и больше не снимается. Ранее она рассказала агентству, при каком условии готова вернуться к работе.

