Какие изменения в зарплатах, субсидиях и ОСАГО ждут россиян с 1 октября 2020, узнайте

Из кафе и ресторанов уберут кальяны

В октябре 2020 года в России будут проиндексированы зарплаты бюджетникам, изменятся правила предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ, расширится список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Также увеличится максимальная сумма возмещения по банковским вкладам некоторых граждан, а водителей ждут очередные изменения, касающиеся ОСАГО. Об этих и других нововведениях, которые вступят в силу в октябре, читайте подробнее в подборке АиФ.ru

Бюджетникам повысят зарплаты

С 1 октября 2020 года вырастут зарплаты у некоторых категорий бюджетников. Среди них — работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудники федеральных госорганов, а также гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Индексация проводится с учетом инфляции за 2019 год — на 3%. Соответствующее распоряжение правительства РФ «О принятии мер федеральными государственными органами, федеральными государственными учреждениями — главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2020 года оплаты труда работников подведомственных учреждений» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, согласно указу президента «Об увеличении должностных окладов судей в Российской Федерации», на 3% с 1 октября вырастут оклады судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судов в регионах.

Также с 1 октября на 3% повысят оклады военнослужащим, сотрудниками полиции, Росгвардии и других силовых ведомств и пенсии сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотиков. Соответствующее постановление «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» опубликовано на портале правовой информации.

Правила получения субсидий изменятся

Субсидии по коммунальным платежам, которые с 1 апреля временно предоставлялись в беззаявительном порядке, снова станут предоставлять сроком на шесть месяцев. Как только срок подойдет к концу, нужно будет подтверждать право получения льготы. С 1 октября снова возобновляет свое действие абзац второй пункта 41 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Подать заявление о предоставлении субсидии можно через многофункциональный центр, портал госуслуг или лично в Городской центр жилищных субсидий.

ОСАГО нельзя будет получить без диагностической карты

С 1 октября автомобилистам вновь придется проходить техосмотр, чтобы оформить страховку ОСАГО. Согласно Федеральному закону N 161-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“», для заключения договора ОСАГО владелец транспортного средства должен будет представить страховщику диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности.

Из-за пандемии с 1 марта по 30 сентября автомобилистам предоставили возможность заключать договор ОСАГО без диагностической карты. Тем, кто оформил ОСАГО подобным образом, необходимо не позднее 31 октября донести в свою страховую компанию документы, подтверждающие прохождение техосмотра. Иначе в случае ДТП страховщик получит право взыскать с водителя выплаченные потерпевшему средства в полном объеме. Кроме того, за езду без техосмотра предусмотрен штраф от 500 до 5 тыс. рублей.



Максимальную сумму возмещения по вкладам увеличатС 1 октября 2020 года, согласно Федеральному закону N 163-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», лимит страхового возмещения по вкладам будет увеличен до 10 млн рублей. Данное изменение касается не всех депозитов, а только тех, которые были открыты в определенных обстоятельствах, например при продаже квартиры или земельного участка с домом, получении наследства, гранта и пр. (полный перечень перечислен в данном законе).

Право на получение повышенного страхового возмещения в размере до 10 млн рублей также возникает в случае возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получения социальных выплат и пособий и исполнения решения суда. Ранее такую сумму возмещения можно было получить только по счетам эскроу.

Кроме того, с 1 октября 2020 года получить денежное возмещение по вкладам (до 1,4 миллиона рублей) смогут малые предприятия и НКО.

Налоговую переплату можно будет зачесть в счет любого другого налога

С 1 октября переплату по налогу можно проводить между разными видами налогов (ранее ее разрешалось использовать только в счет уплаты налога того же вида — федерального, регионального или местного). Однако это будет возможно только в том случае, если у налогоплательщика нет задолженности. Согласно Федеральному закону 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», возврат налога налогоплательщику возможен, если у него нет недоимки по любому налогу и соответствующим пеням и штрафам.

Ряд временных выплат отменят

С 1 октября 2020 года отменяется временная региональная компенсация безработным, если она была установлена в период с апреля по сентябрь текущего года. Кроме того, прекращается выплата пособия по безработице, установленная постановлением правительства РФ N 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год». Речь идет о:

— индивидуальных предпринимателях, прекративших свою деятельность после 1 марта 2020 года и признанных безработными (пособие по безработице им устанавливалось в размере 12 130 рублей на срок, не превышающий трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года);

— гражданах, признанных безработными и утративших после 1 марта 2020 года право на получение пособия по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты (выплата пособия по безработице им продлевалась на срок, не превышающий трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года).

Минимальный размер оплаты труда станет больше

С 1 октября в ряде регионов пересмотрят размер минимальной оплаты труда (МРОТ). К примеру, в Москве МРОТ увеличится на 166 рублей и составит 20 361 рубль. Соответствующее постановление правительства Москвы «Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2020 г.» было подписано 25 августа.

Региональный МРОТ не может быть меньше величины федерального МРОТ (на 2020 год — 12 130 рублей). На эту величину начисляют районный коэффициент и процентную надбавку.

Расширится список товаров, подлежащих обязательной маркировке

С 1 октября в России вступает в силу запрет на производство и импорт немаркированной парфюмерной продукции, фотокамер и фотовспышек. Об этом говорится в постановлениях правительства РФ от 31.12.2019 N 1953 «Об утверждении Правил маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении фототоваров» и N 1957 «Об утверждении Правил маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении духов и туалетной воды». Исключение составляет нереализованная по состоянию на 1 октября 2020 года в РФ парфюмерная продукция, произведенная или ввезенная на территорию страны до 1 октября 2020 года, которая подлежит обязательной маркировке с 1 октября 2021 года.

Маркировать товары в России начали в конце 2019 года. Нововведение является частью общегосударственной реформы по созданию национальной системы контроля качества продукции, легальности ввоза, производства и сбыта, которая призвана оптимизировать учет товаров, обезопасить покупателей от контрафакта, а также повысить прозрачность налогообложения.



Истечет срок установления инвалидности без личного присутствия1 октября 2020 года утрачивает силу постановление правительства РФ N 511 «О временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания». Согласно временному порядку установления инвалидности, действовавшему с 1 марта, вся процедура происходила на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществлялось заочно.

На детские выплаты снова нужно будет подавать заявление

С 1 апреля по 1 октября также действовал введенный из-за пандемии временный беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом. В этот период пособие, которое назначалось ранее, продлевалось автоматически. Теперь, как и до 1 апреля, нужно будет подавать заявление о назначении таких выплат. Согласно Федеральному закону N 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка», выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока граждане подают новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до достижения ребенком двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет, и представляют документы, подтверждающие доход семьи.

Ломбарды не смогут давать заем на сумму, превышающую оценочную стоимость

С 12 октября все ломбарды страны начнут работать по новым правилам. С этого дня они не смогут давать заем на сумму, превышающую оценочную стоимость заложенной вещи. Обязательными станут открытые торги при продаже невостребованной вещи дороже 300 тысяч рублей. Кроме этого, согласно Федеральному закону N 196-ФЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», изменится и график работы ломбардов. Они теперь могут быть открыты на три часа дольше: с 8 до 23 часов.

Правила получения гражданства РФ изменятся

Иностранцы, у которых есть совершеннолетние и дееспособные дети, уже являющиеся гражданами РФ, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Новый порядок начнет работать с 12 октября текущего года, до этой даты такая упрощенная схема доступна нетрудоспособным родителям. Кроме этого, Федеральным законом N 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О гражданстве Российской Федерации“ и Федеральный закон „О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации“» при приеме в гражданство РФ будет проводиться обязательная дактилоскопическая регистрация. Полномочия по ее проведению возлагаются на МВД.

Оформить ОСАГО можно будет у посредника

С 19 октября автомобилисты смогут приобрести страховку не только на официальном сайте страховой компании или в ее офисе, но и у посредника. В соответствии с Федеральным законом N 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы», заключить договор страхования ОСАГО в электронном виде водители смогут с использованием финансовой платформы. При этом оператор такой платформы не вправе взимать вознаграждение при заключении договора. То есть стоимость полиса, рассчитанная через посредника, должна соответствовать стоимости на официальном сайте страховой компании.

Из кафе и ресторанов уберут кальяны

С 30 октября вводится запрет на использование кальянов и потребление продукции, содержащей никотин, в заведениях общественного питания. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В законе официально даны определения понятий «кальян», «никотинсодержащая продукция», «никотинсодержащая жидкость» и «пищевая никотинсодержащая продукция».

Закончится срок уведомления о выборе формы трудовой книжки

До конца октября работодатели должны проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки. Согласно постановлению правительства N 887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году», срок подачи такого уведомления истекает 31 октября. Работник должен сделать выбор между традиционным (бумажным) вариантом трудовой и электронным.