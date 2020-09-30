Хотите анализ COVID-19 - сдавайте платно: отказали в мазке больной без обоняния с 2 маленькими детьми медики в ЦГБ Бердска

У Ольги температура держалась первые дни 37-38 градусов. Ломило все тело. На второй день начался кашель и вскоре пропало обоняние. А как известно, это один из главных признаков коронавируса.

Не берут анализ на коронавирус с легкими формами болезней в пандемию в Бердске

Отказали в анализе на коронавирус больной девушке Ольге с двумя маленькими детьми из Бердска. Свою историю она рассказала редакции "Курьер. Среда. Бердск" 30 сентября. Она пребывает просто в шоке, потому что ей заявили врачи, что существует ограничение по взятию анализа на коронавирус.

История болезни

Ольга (имя изменено) заболела на прошлой неделе 23 сентября. Температура держалась первые дни 37-38 градусов. Ломило все тело. На второй день начался кашель, и вскоре пропало обоняние. А как известно, это один из главных признаков коронавируса. Ольга вызвала домой врача, ей поставили диагноз ОРВИ, прописали лечение, но мазок не взяли.

- Мне сказали, что на взятие анализа на коронавирус строгое ограничение по количеству: только при пневмонии, людям от 60 лет и медикам. А остальные, если хотят анализ на коронавирус, путь делают за свой счёт. И неважно, что у меня дети, которые ходят в садик, а вдруг они носители вируса? - возмущена Ольга.

Ольга не отправляет старшего в садик и в предшколу, потому что есть вероятность, что он тоже заражен и является носителем коронавируса.

- Я не понимаю, что делать. Я в шоке, - отметила девушка.

Также она рассказала, что подобная ситуация у ее коллеги из Академгородка. У нее просто пропало обаяние, она вызвала врача. Ей и ее мужу сразу дома взяли анализ на коронавирус и посадили на больничный. Тогда как в Бердске врачи на вызов Ольги отреагировали иначе.

- При этом мне сказали, что с такими признаками я по счету я уже 8. И врачам надоело объяснять, что мазки не берут у всех, - возмущена Ольга.

Ответ главврача

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская отметила, что на самом деле таких ограничений во взятии анализа на коронавирус нет.

- У нас жестких ограничений по анализам нет, мы берем их только по медицинским показаниям. Разберемся с клиническим признакам болезни и возьмем анализ на коронавирус у пациентки, -отметила Алла Николаевна 30 сентября.

Дробинской переданы контакты больной, она пообещала разобраться в ситуации.