Изменят улицу Ленина из-за МЧМ-2023 в Новосибирске

В конце 2019 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что у власти Новосибирска есть уверенность, что улицу надо делать пешеходной.

Мэрия Новосибирска рассматривает реконструкцию улицы Ленина к МЧМ-2023

Как рассказала в эфире программы «Вечерний разговор» на радио «Городская волна» вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, мэрия Новосибирска рассматривает вариант реконструкции улицы Ленина к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

«Но нам, конечно, хотелось бы сделать ее к Чемпионату мира, чтобы уже принимать гостей именно на современном, комфортном общественном пространстве», — рассказала Терешкова.

Улица Ленина становилась пешеходной летом 2017 года. Ее проект подвергался критике как со стороны ее жителей, которые жаловались на шум и грязь, так и со стороны ГИБДД.

«Я считаю, что здесь была наша ошибка, что мы сделали акцент на «пешеходности» улицы Ленина. Был разработан прекрасный проект вместе с АКБ «Стрелка» и нашей студией «Адаптик-А». Улица Ленина была сделана так, что по ней действительно комфортно было бы гулять, но не по самой проезжей части. Проезжая часть сужается, и именно по боковым частям, которые не так широки, проходят пешеходные зоны», — рассказала Терешкова.

В конце 2019 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что у власти Новосибирска есть уверенность, что улицу надо делать пешеходной.

Вопрос с реализацией проекта больше связан не с блоком организационных мероприятий. Речь идет о масштабной реконструкции улицы Ленина, что требует серьезных средств. «Есть подсчеты и проекты по первому этапу реконструкции от площади Ленина до Советской» — сказал мэр.