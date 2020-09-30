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Умерли от коронавируса больше 1 млн человек в мире

17:15 30.09.2020 Фото: coronavirus.jhu.edu
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Количество заразившихся составляет более 33 млн человек.

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Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 000 000

Согласно подсчетам мониторинговых центров агентства Reuters и Университета Джонса Хопкинса, число жертв COVID-19 в мире к настоящему моменту превысило миллион человек.
Университет Хопкинса сообщает о 1 003 008 жертвах коронавирусной пневмонии при 33 423 249 выявленных случаях заболевания с начала эпидемии.

На первых местах по числу жертв COVID-19 находятся США (205 161), Бразилия (142 058) и Индия (96 318). По числу выявленных случаев первые места занимают те же страны, но в другом порядке — США (7 152 221), Индия (6 145 291), Бразилия (4 745 464).

COVID-19 коронавирус пандемия
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