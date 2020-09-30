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Треш-урология: Дождевой потоп с дырявой крыши в отделении ЦГБ Бердска попал на видео

17:05 30.09.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Медперсонал собирает воду с пола тряпками, а потом отжимает их в ведра. Ремонт крыши еще не закончен.

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Очередной потом в ЦГБ попал на видео
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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Треш-урология: Дождевой потоп с дырявой крыши в отделении ЦГБ Бердска попал на видео«Почему надо таскать корову на баню?»: Не может поставить штамп на справку о здоровье от психиатра пациентка в поликлинике БердскаЕщё 111 новостей

Сегодня, 30 сентября, в группы "Курьер. Среда. Бердск" жительница Бердска Юлия прислала видео с очередным потопом вы ЦГБ Бердска на этот раз тряпками собирали воду в урологическом отделении.

- Вот так во время дождя в ЦГБ в урологическом отделении. Приходили рабочие, говорят все ОК, - написала Юлия.

На видео видно, как медперсонал вытирает воду с пола и отжимает тряпки в ведра. Но с потоком воды справится трудно.

Напомним, вчера, 29 сентября, снова затопило верхний этаж хирургического корпуса ЦГБ Бердска. Пациенты прислали «Курьер. Среда. Бердск» видео потопа. На кадрах видно и слышно, как вода буквально хлещет с потолка, а сотрудники горбольницы тщетно стараются справиться с потоками воды, которая «все прибывает».

- Регулярный потоп на 3 этаже корпуса ЦГБ на Боровой, 109. Сегодня утром сняла видео, а течет до сих пор, ведь на улице дождь, - рассказала Анна, снявшая видео как свидетельство серьезности произошедшего.

Причиной сегодняшнего стихийного бедствия стали дожди. Рабочие, меняющие крышу больничного здания в больничном городке Микрорайона, не успели закончить работы до ливня. Главный врач бердской горбольницы Алла Дробинская заявила, что в ближайшие дни кровлю хирургического корпуса, где располагается несколько отделений ЦГБ, отремонтируют.

- Кровлю еще не всю сделали. Там есть проблема по ливневкам, которые были ранее установлены. Подрядчик там сейчас работает. Думаю, сегодня он это все устранит. Идет дождь, поэтому, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» причину потопа Алла Николаевна.

По ее словам, синоптики в ближайшие дни обещают погоду без осадков, и за это время подрядчик успеет закончить «основные работы по гидроизоляции». А потом покроет крышу с применением мембранной технологии.
- Мы не предполагали, что будет такая дождливая осень. Сложно выбрать 10-12 дней без осадков. Поэтому в промежутках пытаемся решать все эти проблемы и выполнять работы очень оперативно, - отметила Дробинская.

Она попросила успокоить читателей: это временная ситуация, а новые технологии позволят на пяти зданиях горббольницы заменить крыши на качественные и прочные:
- И в зиму мы войдем благополучно, в благоприятном состоянии по кровле.

Видео Юлии

дождь потоп ремонт крыши урология
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