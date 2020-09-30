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Гуляли возле расчлененного трупа больше 10 дней люди возле яхт-клуба "Геркулес"

17:30 30.09.2020 Фото: nevnov.ru
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Обнаруженные останки отправили на исследования. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности происшествия.

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Люди 10 дней обходили стороной вонючий пакет с трупом у яхт-клуба

В Петербурге нашли части расчлененного трупа, как оказалось, внутри была сгнившая грудная клетка. Черный мешок с останками прибило к берегу яхт-клуба. По данным НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ, местные несколько дней не решались подойти к зловонному мешку.

Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, пакет с отчлененным туловищем у петербургского яхт-клуба пролежал достаточно долго. Предположительно, срок может быть от недели до 10 дней или даже дольше, судя по гнилостным изменениям. Местные его видели, но не подходили. Когда уже вонь стала слишком сильной, рабочие решили посмотреть, что внутри.

Напомним, что в Петербурге возле яхт-клуба «Геркулес» в Лахте нашли части расчлененного трупа. Останки в мусорном мешке прибило к берегу. Есть вероятность, что они принадлежат трупу, которого обнаружил рыбак в Екатерингофке. Оперативники выяснили, что в пакете лежала грудная клетка расчлененного. Об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 29 сентября, в дежурную часть полиции сообщили о найденном черном мешке с запахом трупа. Пакет прибило к берегу возле яхт-клуба у дома № 19 на Береговой улице. Оперативные службы выехали на место происшествия и выяснили, что в мусорном мешке лежала грудная клетка мужчины.

Обнаруженные останки отправили на исследования. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности происшествия.

Вполне вероятно, что найденная часть тела принадлежит трупу, которого обнаружил рыбак в Екатерингофке на прошлой неделе. Это произошло напротив дома № 5, корпус 3, на Лифляндской улице. Было установлено, что в мусорном мешке лежала нижняя часть туловища.

на берегу обнаружили останки
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