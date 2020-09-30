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Тамары Глоба назвала 4 знака Зодиака, которые в октябре станут счастливчиками

22:27 30.09.2020 Фото: pixabay.com
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Все большее количество богатых и знаменитых людей прислушивается к астрологическим прогнозам Тамары Глоба.

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В этом месяце четверо знаков Зодиака могут рассчитывать на счастливое будущее

Тамара дает советы каждому знаку Зодиака, но иногда в ее прогнозах можно проследить удивительные цепочки и закономерности.

На сегодняшний день сама астролог отзывается о своем прогнозе на октябрь примерно следующей фразой:

"В этом месяце четверо знаков Зодиака могут рассчитывать на счастливое будущее".

Именно о них сейчас и пойдет речь, а так же о том, чего же именно стоит ожидать этим четверым счастливчикам октября.

Первые, кто в октябре может рассчитывать на счастливое будущее, астролог назвала Овнов, так же сделала некоторые уточнения.

К ним успех и благополучие придет благодаря дальним поездкам, которые займут большую часть рабочего и личного времени в октябре.

Овны будут путешествовать легко и непринужденно, по ходу решая множество важных задач, как деловых, так и личных.

Именно так завяжутся новые знакомства, которые в дальнейшем принесут свои плоды в виде достатка, славы или даже настоящей любви.

Вторыми астролог выделяет Раков, в жизнь которых октябрь принесет немыслимые перемены и перевороты.

Начнется все с, казалось бы, совсем незначительной встречи, с короткого разговора, который в дальнейшем окажет на жизнь Рака большое влияние.

Встреча с интересным человеком принесет Ракам новое мировосприятие, они по-иному смогут рассмотреть круг своего общения и свою работу.

Откроются новые горизонты, кто-то бросится на освоение новой профессии, а кто-то откроет свой личный бизнес и преуспеет в нем.

К Весам в жизнь ворвется новое дыхание в лице кого-то из близких друзей или далеких родственников.

Они придут в октябре в жизнь Весов для того чтобы отблагодарить за что-то, сделанное для них ранее, да, и сама жизнь теперь поощрит Весов.

Особенно если в вашей жизни сейчас что-то идет не так, к примеру, не получается завести любовь или не клеится с работой, то там вам и помогут.

Человек, проявляя свою благодарность, поможет вам устроиться на прекрасную должность или познакомит с будущей любовью.

Счастливое будущее, о котором грезят Стрельцы, уже буквально нахлынуло на них, только они этого еще не заметили.

Самое радостное то, что представителям огненного знака ничего не придется делать в октябре для того, чтобы взмахнуть вверх.

Все уже сделано за них: на работе произошли кардинальные перемены, и вскоре они затронут весь коллектив, переместив Стрельца на более высокую ступень.

Не пугайтесь новых обязанностей, вы сумеете оперативно во все вникнуть и начать строить свое счастливое будущее уже сейчас.

Источник: ntr-24.ru

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