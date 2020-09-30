«Заплатите медикам за COVID-19»: Заинтересовалась зарплатой медиков коронавирус прокуратура Новосибирска

По сведения СМИ нарушаются права медицинских работников на получение положенных по законодательству стимулирующих выплат.
Прокуратура, с целью проверки сообщений СМИ, провела встречу с председателем первичной профсоюзной организации МПРЗ «Действие», которому мэрия Новосибирска отказала в проведении пикета в городе в рамках Всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID».
От председателя принято обращение о неполучении сотрудниками станции скорой помощи в полном размере стимулирующих выплат за работу в период борьбы с распространением новой коронавирсуной инфекцией (COVID-19), нарушении в учреждении стандартов оказания медицинских услуг.
В настоящее время организована проверка с привлечением специалистов территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области
Прокуратура взяла на контроль результаты проверки по названному обращению.
Источник: Прокуратура Новосибирской области