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Умер от рака первым в истории излечившийся от ВИЧ пациент

18:12 30.09.2020 Фото: АР
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Браун, известный также как «берлинский пациент», в 2007 году перенес трансплантацию костного мозга. Она проводилась для лечения онкозаболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию.

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Первый излечившийся от ВИЧ пациент Тимоти Рэй Браун умер в США от рака
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер от рака первым в истории излечившийся от ВИЧ пациентХоронить жестоко убитую супругу главврача ЦГБ Искитима Людмилу Кайгородову приехали ее пациенты из БердскаЕщё 432 новостей

Американец Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 13 лет назад, умер в США после рецидива ракового заболевания, сообщается в его фейсбук-аккаунте.

«С большим прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15:10 рядом со мной и со своими друзьями», — написал его спутник жизни Тим Хеффген.

Браун, известный также как «берлинский пациент», в 2007 году перенес трансплантацию донорского костного мозга. Она проводилась для лечения онкозаболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию. С тех пор у Брауна не наблюдалось никаких признаков ВИЧ. В 2019 году лейкемия вернулась. Последнее время, как сообщали СМИ, Браун находился в хосписе в Калифорнии.

В марте 2020 года медики подтвердили второй случай излечения от ВИЧ. Газета The New York Times писала, что излечившийся «лондонский пациент» — 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него диагностировали злокачественную лимфому Ходжкина. Ему так же, как и Брауну, провели трансплантацию донорского костного мозга.

донор мозг рак умер фейсбук
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