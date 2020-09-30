Запретил чаевые включать в счет ресторанам Роспотребнадзор

Кроме того, рестораны будут обязаны предоставлять потребителю информацию, касающуюся его заказа, включая способ приготовления блюд и входящих в него ингредиентов, объем порции и пищевую ценность.

Роспотребнадзор разъяснил новые правила работы ресторанов

Роспотребнадзор разъяснил новые правила в сфере общественного питания, утвержденные правительством и вступающие в силу с 1 января 2021 года.

Так, заведения не смогут включать в счет платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и услуг. Тем не менее исполнитель сможет предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга или другие, предварительно указав на их возмездный характер.

"Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы", — отметили в ведомстве.

Кроме того, рестораны будут обязаны предоставлять потребителю информацию, касающуюся его заказа, включая способ приготовления блюд и входящих в него ингредиентов, объем порции и пищевую ценность.

Во всех заведениях общепита также должна быть книга отзывов и предложений, которая предоставляется посетителям по их требованию.