Каждая четвертая женщина старше 60 лет в Новосибирской области

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, к пожилым людям относятся лица в возрасте 60 лет и старше, к долгожителям – граждане, возраст которых превышает 90 лет.
Пожилые люди – быстро растущая социально-демографическая группа, составляющая примерно пятую часть населения Новосибирской области. На начало 2020 года в области проживало 2798,2 тыс. человек, из них 614,4 тыс., или 22% – лица в возрасте 60 лет и старше. За 2019 год численность данной возрастной группы выросла на 15 тыс. человек, или на 2,5%. Рост числа пожилых людей стал обычным явлением в большинстве стран мира – жизнь становится все спокойнее и благополучнее, а медицина помогает справляться с все более сложными заболеваниями.
В Новосибирской области доля городских жителей в возрасте старше 60 лет от общего числа пожилых составляет 77% (473,7 тыс. человек), сельских – 23% (140,7 тыс. человек).
Более половины лиц в возрасте 60 лет и старше (55%) проживает в Новосибирске.
В гендерном аспекте наблюдается значительная диспропорция в численности населения старших возрастов. Среди пожилых людей большинство составляют женщины, в 2019 году на их долю приходилось 64,3%.
На начало 2020 года в возрасте 60 лет и старше находилась каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчина области.
Численность женщин пожилого возраста превысила численность мужчин в 2019 году на 175,8 тыс. человек, или в 1,8 раза. Эта тенденция характерна как для городского населения, так и для сельского. Перевес женского городского населения в возрасте 60 лет и старше над мужским составил 146,8 тыс. человек, или 1,9 раза, сельского – 28,9 тыс. человек, или 1,5 раза.
Около 103 тыс. человек (3,7% от общей численности населения области) находились в возрасте 80 лет и старше, из них 25,3 тыс. мужчин (24,5%) и 78,1 тыс. женщин (75,5%).
Число долгожителей в возрасте 90 лет и старше составило 12,8 тыс. человек, из них 318 человек (92 мужчины и 226 женщин) достигли 100 и более лет.
Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни у лиц, достигших 60 лет, в 2019 году составила 19,5 года (у мужчин – 16,2 года, у женщин – 21,9 года).
Согласно прогнозным оценкам Росстата, к началу 2036 года численность лиц 60 лет и старше в области возрастет на 81,9 тыс. человек, или на 13%, и составит 712,3 тыс. человек. Их доля за этот период увеличится до 25% от общей численности населения области. При этом число пожилых мужчин возрастет на 33 тыс. человек, или на 15%, женщин – на 48,9 тыс. человек, или на 12%.
Средний размер назначенных месячных пенсий по старости в Новосибирской области на 1 января 2020 года составил 15 480,6 рубля, что на 6,1% больше, чем на 1 января 2019 года, и в 1,7 раза больше величины прожиточного минимума пенсионера, сообщает Новосибирскстат.
Славянские мужчины не доживают до 65 летней пенсии! Но что самое поразительное, оказывается до 1917 года до 80 лет славян доживало примерно поровну, но потом пришёл "прогресс"в 1923 году, спустя семь лет после принятия в России сухого закона, трезвенники в России были успешно побеждены советской властью, а славянские мужчины начали "успешно" недоживать даже до жалких 65 лет и это "прогресс" ???