Каждая четвертая женщина старше 60 лет в Новосибирской области

Численность женщин пожилого возраста превысила численность мужчин в 2019 году на 175,8 тыс. человек, или в 1,8 раза

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, к пожилым людям относятся лица в возрасте 60 лет и старше, к долгожителям – граждане, возраст которых превышает 90 лет.

Пожилые люди – быстро растущая социально-демографическая группа, составляющая примерно пятую часть населения Новосибирской области. На начало 2020 года в области проживало 2798,2 тыс. человек, из них 614,4 тыс., или 22% – лица в возрасте 60 лет и старше. За 2019 год численность данной возрастной группы выросла на 15 тыс. человек, или на 2,5%. Рост числа пожилых людей стал обычным явлением в большинстве стран мира – жизнь становится все спокойнее и благополучнее, а медицина помогает справляться с все более сложными заболеваниями.

В Новосибирской области доля городских жителей в возрасте старше 60 лет от общего числа пожилых составляет 77% (473,7 тыс. человек), сельских – 23% (140,7 тыс. человек).

Более половины лиц в возрасте 60 лет и старше (55%) проживает в Новосибирске.

В гендерном аспекте наблюдается значительная диспропорция в численности населения старших возрастов. Среди пожилых людей большинство составляют женщины, в 2019 году на их долю приходилось 64,3%.

На начало 2020 года в возрасте 60 лет и старше находилась каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчина области.

Численность женщин пожилого возраста превысила численность мужчин в 2019 году на 175,8 тыс. человек, или в 1,8 раза. Эта тенденция характерна как для городского населения, так и для сельского. Перевес женского городского населения в возрасте 60 лет и старше над мужским составил 146,8 тыс. человек, или 1,9 раза, сельского – 28,9 тыс. человек, или 1,5 раза.

Около 103 тыс. человек (3,7% от общей численности населения области) находились в возрасте 80 лет и старше, из них 25,3 тыс. мужчин (24,5%) и 78,1 тыс. женщин (75,5%).

Число долгожителей в возрасте 90 лет и старше составило 12,8 тыс. человек, из них 318 человек (92 мужчины и 226 женщин) достигли 100 и более лет.

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни у лиц, достигших 60 лет, в 2019 году составила 19,5 года (у мужчин – 16,2 года, у женщин – 21,9 года).

Согласно прогнозным оценкам Росстата, к началу 2036 года численность лиц 60 лет и старше в области возрастет на 81,9 тыс. человек, или на 13%, и составит 712,3 тыс. человек. Их доля за этот период увеличится до 25% от общей численности населения области. При этом число пожилых мужчин возрастет на 33 тыс. человек, или на 15%, женщин – на 48,9 тыс. человек, или на 12%.

Средний размер назначенных месячных пенсий по старости в Новосибирской области на 1 января 2020 года составил 15 480,6 рубля, что на 6,1% больше, чем на 1 января 2019 года, и в 1,7 раза больше величины прожиточного минимума пенсионера, сообщает Новосибирскстат.