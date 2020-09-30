Отключат воду в домах в центре Бердска из-за ремонта электросетей

КБУ просит жителей сделать запас воды.

Отключение, как сообщают специалисты Комбината бытовых услуг, произойдёт завтра, 1 октября, в 15 часов и продлится до 17 часов в связи с производством работ силами АО «РЭС».

— От холодного и горячего водоснабжения отключат потребителей ЦТП-2 и ЦТП-3, проживающих в домах по адресам: улица Комсомольская, 2, 3, 4, 5а, 2а, 2б, 6, 8, 10, 10а, 12, 4в, 4б, 14, 4а, 6а, 8а, 14а, 14, 12а, 16а; улица Ленина, 15, 15а, 15б, 23, 23а, 29, 25, 27, 17, 19, 15в, 17а, 19а, 21; улица Первомайская, 14.

В связи с производством работ специалисты КБУ просят жителей сделать запас воды.