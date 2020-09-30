Полнолуние 2 октября 2020: ритуал на похудение

Полнолуние хорошо использовать, когда вы хотите не привлечь желаемое, а избавиться от того, что тяготит. Это связано в первую очередь с тем, что Луна с момента полнолуния начинает убывать, а значит, все нежеланное вместе с ней будет таять и испаряться из вашей жизни.

Этот ритуал хорошо проводить после момента полнолуния

Ритуал на похудение в полнолуние

Так как с полнолуния Луна начинает убывать, это хорошее время для начала процессов избавления от лишнего веса. Конечно, ритуалы помогают настроить себя на то, чтобы избавиться от лишнего, привлечь в жизнь правильный выбор и умение сдерживать желание навредить себе (умение отказываться есть вредную для здоровья и фигуры пищу, желание больше двигаться и т.д.).

Если вы имеете лишний вес, множество раз пытались от него избавиться, но все возвращалось, самонастройка в полнолуние с помощью ритуала поможет вам оградить себя от срывов. Вы можете делать этот ритуал каждый месяц, пока не получите результат, который вас удовлетворит. Ритуал поможет настроить ваше намерение, а окружающая действительность будет помогать вам в этом, а не препятствовать.

Что вам понадобится? Красная свеча, небольшой тканевый мешочек, по 1 чайной ложке молотой корицы, молотого сухого имбиря и красного молотого перца-чили.

Что надо делать?

Этот ритуал хорошо проводить после момента полнолуния, не важно, когда именно оно имеет место: утром, днем или ночью. Если полнолуние наступает глубокой ночью, можно начать ритуал утром.

Поместите специи в мешочек.

Зажгите свечу и сфокусируйте внимание на огне, представляя, как оно начинает согревать ваше тело.

Почувствуйте, как ваша кровь начинает двигаться по венам быстрее, и представляйте, как она растапливает имеющийся в вашем теле лишний жир.

Произнесите вслух или про себя следующий оговор:

Когда эта свеча горит, сгорает и мой вес.

Когда эта свеча уменьшается, мой вес уменьшается.

Когда Луна убывает, убывает и мой вес.

Я полностью контролирую мой вес.

Мое тело стало стройным и прекрасным и становится все лучше с каждым днем.

Я вешу …(поставьте точную желаемую цифру вашего желаемого веса) кг.

С каждым днем я все больше стройнею и становлюсь более здоровой.

Я так же прекрасна, как Богиня внутри меня.

Спасибо, Луна, за твою помощь.

Это моя воля. Да будет так.

Задуйте свечу.

Возьмите мешочек со специями и носите его постоянно с собой. Хорошо положить мешочек в карман, рядом с животом.

После каждого приема пищи доставайте мешочек, держите его в руках и представляйте, как тепло из него впитывается в ваше тело и ускоряет ваш метаболизм.

Повторите ритуал в течение 7 дней после полнолуния. Когда вы начнете делать ритуал ежедневно, вам уже не так будет хотеться вредностей. Если вы чувствуете, что вам нужно больше времени, можно продолжить делать ритуал еще неделю до новолуния.

Источник: infoniac